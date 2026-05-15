Análise Dyson Spot+Scrub AI: inovação e eficiência na limpeza doméstica

A Dyson continua a apostar forte na inovação dentro do segmento de limpeza doméstica, e o novo Spot+Scrub AI é prova disso mesmo. Este robô aspirador chega com uma proposta ambiciosa: combinar aspiração potente com limpeza ativa de manchas. Suportado por inteligência artificial (IA), promete adaptar-se automaticamente a diferentes tipos de sujidade. Mas será que cumpre o que promete? Fique com a nossa análise.

Design e construção

O Spot+Scrub AI mantém a identidade visual característica da Dyson, com um design moderno, linhas bem definidas e uma construção que transmite imediatamente robustez e qualidade premium.

Os materiais utilizados são sólidos e bem acabados, reforçando a sensação de durabilidade no uso diário.

Ainda assim, o seu formato e dimensão acima da média tornam-no menos ágil em espaços mais apertados, podendo ter dificuldades em aceder a zonas como debaixo de móveis baixos.

A base de carregamento é, sem dúvida, um dos grandes destaques do conjunto. Integra um sistema completo de gestão de limpeza, com depósito de água limpa, compartimento dedicado para detergente, depósito de água suja e ainda um reservatório para sujidade seca com filtragem adicional.

Totalmente automatizada, esta base assegura o carregamento, o esvaziamento do depósito e a limpeza do sistema de lavagem sem necessidade de intervenção frequente do utilizador.

O resultado é uma experiência muito mais prática e conveniente, aproximando-se de uma utilização verdadeiramente hands-off.

Funcionalidades e IA

É neste ponto que o Spot+Scrub AI realmente se destaca da concorrência. Equipado com um sistema avançado de IA, o robô combina sensores, câmara e mapeamento inteligente para identificar e interpretar diferentes tipos de sujidade em tempo real.

Na prática, isto traduz-se numa limpeza adaptativa, o robô ajusta automaticamente a potência de sucção, a quantidade de água e o número de passagens consoante o nível de sujidade detetado.

Em situações mais exigentes, pode insistir várias vezes na mesma zona até atingir um resultado satisfatório. A isto junta-se um sistema de double-check, que reavalia a área após a limpeza para garantir que nenhuma mancha ficou para trás, uma funcionalidade ainda pouco comum neste segmento.

A aplicação que acompanha o equipamento está bem conseguida, permitindo controlo total sobre o robô, desde a criação de mapas detalhados até à definição de zonas específicas ou rotinas de limpeza. A interface é intuitiva e contribui para uma experiência de utilização bastante completa e ajustada ao utilizador.

Desempenho de limpeza

No dia a dia, o desempenho do Spot+Scrub AI revela-se bastante consistente e acima da média.

A elevada potência de sucção assegura uma recolha eficaz de pó, cabelos e detritos, enquanto o sistema de rolo móvel com água acrescenta uma camada extra de limpeza, especialmente relevante em pisos duros como cerâmica ou madeira.

O resultado é um acabamento mais uniforme e visivelmente mais limpo em áreas de maior utilização.

Ainda assim, há algumas limitações a ter em conta. No final de cada utilização, caso seja necessário limpar o rolo, o robô pode demorar até cerca de 4 horas a completar o processo de lavagem e secagem, durante o qual gera algum ruído.

Em manchas mais difíceis ou incrustadas, o desempenho pode variar, sendo geralmente eficaz, mas nem sempre suficiente para substituir uma limpeza manual mais profunda. A inteligência do sistema ajuda, mas não faz milagres em todos os cenários.

Já em tapetes, o robô mantém um desempenho sólido ao nível da aspiração, conseguindo lidar bem com sujidade superficial. No entanto, como seria de esperar, a componente de lavagem tem pouca ou nenhuma relevância neste tipo de superfície.

Navegação e autonomia

A navegação do Spot+Scrub AI revela-se, na maioria das situações, precisa e bem afinada, beneficiando de um sistema de mapeamento detalhado e de um bom reconhecimento de obstáculos.

O robô movimenta-se de forma lógica e organizada, evitando colisões desnecessárias e cobrindo o espaço de forma eficiente.

Ainda assim, em ambientes mais complexos ou com muitos obstáculos, podem ocorrer pequenas hesitações ou trajetos menos otimizados.

No que diz respeito à autonomia, o desempenho é bastante competente. Durante os nossos testes o robô foi capaz de limpar várias divisões ao longo de cerca de 1h30 e ainda preservar 50% da bateria.

No entanto, quando o modo de lavagem é utilizado de forma intensiva, especialmente com múltiplas passagens em zonas específicas, é natural que o consumo energético aumente e a autonomia diminua, algo perfeitamente expectável tendo em conta a exigência adicional desse tipo de limpeza.

Vale a pena?

O Dyson Spot+Scrub AI posiciona-se claramente como uma das propostas mais avançadas no segmento dos robôs aspiradores, destacando-se pela forte aposta em IA e por uma abordagem diferenciadora focada na limpeza ativa de manchas.

A base totalmente automática e a elevada qualidade de construção reforçam essa sensação de produto premium, pensado para utilizadores exigentes.

Ainda assim, o preço elevado coloca-o fora do alcance de muitos, e a sua eficácia em sujidade mais difícil, apesar de competente, nem sempre substitui uma intervenção manual mais profunda. Não é uma solução milagrosa, mesmo com toda a tecnologia envolvida.

Em suma, é uma excelente opção para quem valoriza inovação, automação e conveniência no dia a dia. No entanto, para uma limpeza verdadeiramente intensiva em todos os cenários, continua a ser mais um complemento de alto nível do que um substituto total dos métodos tradicionais.

O Dyson Spot+Scrub AI pode ser encontrado por cerca de 1200 euros.