Utilizadores do YouTube veem 2 mil milhões de horas de Shorts na TV todos os meses

Os Shorts do YouTube deixaram de ser um fenómeno exclusivo dos smartphones e estão agora a ganhar força nas televisões. A plataforma revelou números impressionantes sobre o consumo de vídeos curtos no ecrã grande.

Televisão ganha importância no YouTube

O YouTube revelou que os utilizadores assistem atualmente a mais de 2 mil milhões de horas de Shorts por mês em televisões. Apesar de os vídeos curtos terem sido originalmente pensados para dispositivos móveis e visualização vertical, a tendência parece estar a mudar rapidamente.

Segundo Kurt Wilms, diretor sénior de gestão de produto do YouTube para televisões, a sala de estar tornou-se no segmento de maior crescimento da plataforma. O responsável explica que os espectadores procuram cada vez mais consumir conteúdos no maior ecrã disponível em casa, independentemente de se tratar de vídeos longos, podcasts ou clipes.

O YouTube tem também incentivado este comportamento ao destacar Shorts nos resultados de pesquisa apresentados nas televisões. Mesmo quem não procura especificamente vídeos curtos acaba frequentemente por visualizar este formato enquanto navega pela aplicação.

Experiência adaptada ao ecrã grande

Como os vídeos verticais deixam grandes áreas livres nos lados do ecrã da televisão, o YouTube decidiu reformular parcialmente a experiência de utilização. A plataforma passou a apresentar comentários e outros elementos adicionais ao lado do vídeo, aproveitando melhor o espaço disponível.

Sarah Ali, vice-presidente de gestão de produto do YouTube Shorts, afirma que esta adaptação cria uma experiência mais envolvente para os utilizadores e abre novas oportunidades para os criadores de conteúdo alcançarem audiências globais.

A responsável destaca ainda que a expansão dos Shorts para televisões representa uma nova forma de monetização e crescimento para muitos criadores digitais.

A mudança de hábitos não se limita aos vídeos curtos. Os podcasts também estão a ganhar espaço nas televisões, mesmo sendo tradicionalmente um formato centrado no áudio. De acordo com os dados divulgados pelo YouTube, os utilizadores assistem atualmente a mais de 700 milhões de horas de podcasts por mês em dispositivos de sala de estar.

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