E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta estamos de volta para libertar o estreito e deixar escorrer o humor. Bom fim de semana!
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v956 [21MB]
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Uma mulher viaja de férias para o Alentejo, para passar o ano e lá conhece um negro muito bonito. Os dois começam a conversar, surge uma paixão irresistível e os dois acabam na cama. Depois do amor, ela pergunta-lhe o nome, mas ele nega-se a dizer, alegando que ela se vai escavacar a rir.
Essa paixão prossegue durante 15 dias. Na véspera do embarque de volta, a mulher insiste para que ele revele o seu nome e ele finalmente cede:
- Meu nome é Neve.
Ouvindo isso, a mulher começa a gargalhar e o negro diz:
- Estas a ver? Tu és igual às outras: está a gozar comigo.
- Não, eu estou só a rir da cara do meu marido, quando eu disser que apanhei com 30cm de Neve todos os dias no Alentejo…
O joãozinho estava na sala de aula muito quieto e concentrado, coisa muito rara de acontecer.
A professora observou que ele levantava o dedo indicador em riste e uma mosca rodava, rodava e acabava por pousar no dedo do menino.
Isso repetiu-se por umas três ou quatro vezes, sempre sob o olhar curioso da professora que pensava:
- Este menino é especial mesmo… Mas como é que ele consegue fazer isso???
A curiosidade da professora foi tanta que ela também levantou o indicador em riste para ver se a mosca se sentava no dedo. Tentou uma vez e nada.
Tentou uma segunda vez e nada. Foi aí que o joãozinho lhe disse:
- Professora … se a senhora não enfiar o dedo no rabo, não adianta!!!
No julgamento.
Juiz: – Como conseguiu entrar numa casa gradeada e tirar todos os bens?
Ladrão: – Vim para ser julgado pelos crimes que cometi, e não para ensinar a minha profissão.
Um sujeito trabalhava há anos numa fábrica de conservas.
Um dia, confessou à mulher que estava possuído por um terrível desejo: a vontade incontrolável de meter o pénis na cortadora de pickles.
Espantada, a mulher sugeriu que ele procurasse um psicólogo, e o marido prometeu que iria pensar no assunto.
O tempo foi passando, até que um certo dia, ele chegou a casa cabisbaixo, profundamente abatido:
- “O que aconteceu amor?”
- “Lembras-te do meu desejo de enfiar o pénis na cortadora de pickles?”
- “Oh não!” – gritou a mulher -” Fizeste isso?!?”
- “Sim fiz!”
- “Meu Deus, e depois?”
- “Fui despedido…”
- “Mas, e…e…. e… a cortadora de pickles …?”
- “Aahh, a Manuela?! Também foi despedida!
Vídeos
Vamos começar em grande performance
Falhanços dignos de idiotas chapados
Vídeos virais esta semana... o mundo está cada vez mais estranho
Se ela diz... até é uma vergonha teres feito isso
Pick the smallest stick!
It seems like she knows him well 😜 pic.twitter.com/MUqAxEPITo
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) May 21, 2026
Técnicas para evitar mafiosos
She knew exactly what was happening pic.twitter.com/vcnX2bnJW5
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 22, 2026
Animal perigoso apanhado com as próprias mãos
I thought he was dragging out a beast 😭 pic.twitter.com/Txe4QD3arc
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 22, 2026
Funcionários testam 100 vapes por dia... devem ter uns pulmões "práVida"
These Shenzhen factory workers test up to 10,000 vapes a day pic.twitter.com/Vi8DmGuQz7
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 22, 2026
Vai, tu consegues caray
He almost had it pic.twitter.com/I987BC76wv
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 22, 2026
Cristiano Ronaldo em lágrimas após mais um título para o seu palmarés
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CRISTIANO RONALDO IS IN TEARS.
THIS IS HOW MUCH THIS LEAGUE TITLE MEANS TO HIM.
NO ONE LOVES THE GAME MORE THAN HIM. ❤️pic.twitter.com/4e7Ad5qPHR
— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) May 21, 2026
Jorge Jesus não perdoa... malha sempre
JJ. 👑 pic.twitter.com/gB5ZX5b6hc
— B24 (@B24PT) May 21, 2026
Um americano acreditou em Musk e foi ver se a Cybertruck flutuava
A Texas man was arrested after driving his Tesla Cybertruck into Grapevine Lake, Texas, on May 19, allegedly to test the vehicle’s “wade mode” feature. Police said the truck became stuck after taking on water, and the driver and passengers abandoned it before officers arrived.… pic.twitter.com/U3qz7oflg6
— TRT World (@trtworld) May 21, 2026
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