E Porque Hoje é Sexta

Uma mulher viaja de férias para o Alentejo, para passar o ano e lá conhece um negro muito bonito. Os dois começam a conversar, surge uma paixão irresistível e os dois acabam na cama. Depois do amor, ela pergunta-lhe o nome, mas ele nega-se a dizer, alegando que ela se vai escavacar a rir.

Essa paixão prossegue durante 15 dias. Na véspera do embarque de volta, a mulher insiste para que ele revele o seu nome e ele finalmente cede:

- Meu nome é Neve.

Ouvindo isso, a mulher começa a gargalhar e o negro diz:

- Estas a ver? Tu és igual às outras: está a gozar comigo.

- Não, eu estou só a rir da cara do meu marido, quando eu disser que apanhei com 30cm de Neve todos os dias no Alentejo…