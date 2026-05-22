O verão está quase aí… estes essenciais vão fazer a diferença no seu treino

Com o calor à porta e os dias cada vez mais longos, não há desculpas para continuar no sofá. Uma vez que o verão é a melhor altura para adotarmos hábitos mais ativos, eis os essenciais para começar a mexer-se!

Há algo no verão que muda tudo. As temperaturas sobem, a luz natural dura mais horas e o corpo parece pedir para sair de casa. Não é coincidência: as pessoas são naturalmente mais ativas durante os meses mais quentes, seja por motivação estética, social ou simplesmente pelo prazer de estar ao ar livre.

É também nesta altura que muitos decidem finalmente dar o primeiro passo, ou regressar a uma rotina que ficou para trás, algures no inverno. A boa notícia é que não é preciso muito para começar.

Essenciais para se mexer mais este verão

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Esperar pela segunda-feira, pelo mês que vem ou pelo "momento ideal" é uma armadilha antiga. O verão oferece uma janela de oportunidade real, favorecendo o movimento, especialmente no exterior. Aproveitar isso para fazer mais por si está nas mãos de cada um.