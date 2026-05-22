O verão está quase aí… estes essenciais vão fazer a diferença no seu treino
Com o calor à porta e os dias cada vez mais longos, não há desculpas para continuar no sofá. Uma vez que o verão é a melhor altura para adotarmos hábitos mais ativos, eis os essenciais para começar a mexer-se!
Há algo no verão que muda tudo. As temperaturas sobem, a luz natural dura mais horas e o corpo parece pedir para sair de casa. Não é coincidência: as pessoas são naturalmente mais ativas durante os meses mais quentes, seja por motivação estética, social ou simplesmente pelo prazer de estar ao ar livre.
É também nesta altura que muitos decidem finalmente dar o primeiro passo, ou regressar a uma rotina que ficou para trás, algures no inverno. A boa notícia é que não é preciso muito para começar.
Essenciais para se mexer mais este verão
Bandas Elasticas
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Toalha de microfibra
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Garrafa de Água, 500ml
ion8 Garrafa de Água, 500ml, À Prova de Fugas, Fácil de Abrir, Fecho Seguro, Adequada para Máquina de Lavar Louça, Sem BPA, Pega de Transporte, Fácil de Limpar, Neutro em Carbono, Aqua.
Chapéu Dobrável para Exterior
GADIEMKENSD Chapéu Dobrável para Exterior UPF 50+ Proteção Solar Malha Chapéu de Desporto
Powerbank compacta
Anker Nano Power Bank, Power Bank de 5000 mAh 22,5 W, Conector USB-C Dobrável, Compatível com iPhone 16/15, Samsung S22/23 Série, Note20/10 Série, Huawei, iPad Pro/Air, AirPods e mais (Preto).
Corda de saltar digital
Corda de saltar, corda de saltar digital com alça ponderada e contador de calorias para treino de fitness, corda de saltar de velocidade ajustável.
Tapete extra grosso
ProsourceFit Tapete Extra Grosso para Yoga e Pilates ½” (13mm) ou 1” (25mm), Tapete de Exercício de Alta Densidade com 71 polegadas de comprimento, Espuma de Conforto e Alça de Transporte.
Saco de desporto
PUMA Challenger Saco de Desporto S.
Auriculares Open-Ear
Soundcore Anker V20i Auriculares Open-Ear, ganchos giratórios para orelhas, ajuste apertado, graves potentes, chamadas nítidas, IP55, luzes LED, 36 h de autonomia, Bluetooth 5,4, ligação multiponto.
Rolo de massagem muscular
TriggerPoint Grid Rolo de espuma - Rolo de massagem muscular para fitness, portátil e versátil, 13''/ (33 cm).
Google Fitbit Air
Google Fitbit Air - Pulseira de atividade com monitorização da atividade física, frequência cardíaca e sono, aconselhamento personalizado baseado em IA - bateria de até 7 dias.
Esperar pela segunda-feira, pelo mês que vem ou pelo "momento ideal" é uma armadilha antiga. O verão oferece uma janela de oportunidade real, favorecendo o movimento, especialmente no exterior. Aproveitar isso para fazer mais por si está nas mãos de cada um.
A Google Fitbit Air está e estará esgotada F