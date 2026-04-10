E Porque Hoje é Sexta
As guerras no Médio Oriente fazem disparar o petróleo e, obviamente, os preços nos postos em Portugal. Se para subir os postos parecem seguir o mesmo míssil, descer... é mais um peso-pluma. O que se vê é uma dor ao abastecer o carro. É que já não dói só no depósito… dói diretamente na alma.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v950 [21MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Dois enormes tubarões brancos observavam os sobreviventes de um naufrágio.
- Segue-me, filho. - disse o tubarão pai para o seu petiz.
E nadaram até aos náufragos:
- Primeiro vamos nadar à volta deles, aparecendo apenas com a ponta das nossas barbatanas fora da água.
E durante uns minutos, assim fizeram.
- Muito bem, meu filho! Agora vamos nadar ao redor deles, mais algumas vezes, com a totalidade das nossas barbatanas, fora de água.
E durante mais uns minutos, assim fizeram.
- Agora já podemos comê-los a todos.
E durante largos minutos, assim fizeram.
Quando finalmente terminaram de saciar o apetite, o filho perguntou:
- Pai, por que é nós não os comemos logo no início? Porque nadámos ao redor deles durante tanto tempo?
O sábio e experiente pai respondeu:
- Porque as nossas presas ficam muito mais saborosas sem qualquer tipo de merda dentro delas!!!
Três padres conversavam a respeito da maneira como usavam as esmolas que os fiéis deitam na «Caixa das Almas».
Diz o francês:
- Nós fazemos um risco no chão quando abrimos a caixa, no fim do mês. As moedas e as notas que caem à direita são para Deus; as outras são para as necessidades da paróquia.
O espanhol:
- Nós fazemos uma fenda, num estrado. Atiramos ao ar: as que entram pela fenda são para Deus; as outras, as que caem fora, são para a paróquia.
O português:
- Nós fazemos isso mais simples. Abrimos a caixa, atiramos tudo ao ar, notas e moedas. As que Deus apanhar são para Ele.
Numa ida a Lisboa e já na 2.ª Circular, zona do Aeroporto, deparo-me com uma enorme fila de trânsito. Só carros da polícia, eram mais de 30, alguns de moto, outros a cavalo... e eu curioso, perguntei:
- Desculpe, senhor agente... o que se passa? Morreu alguém?
- O senhor nem imagina... um grupo de terroristas, fortemente armado, entrou na Assembleia da República e ameaça regar tudo com gasolina e matar todos os presentes, se nós não pagarmos 20 milhões de euros... Estamos aqui a fazer um peditório...
- Então, e as pessoas estão a aderir? Em média, quanto estão a dar? Eu quero contribuir...
- Bem... assim, em média... as pessoas estão a dar 5 litros!!!
E diz um homem à sua colega de trabalho, loira:
- Conheço uma maneira de conseguir uns dias de folga.
- E como é que vais fazer isso?
- Vou demonstrar-te.
Ele sobe para uma viga no teto e pendura-se de cabeça para baixo.
Exatamente nesse momento, entrou o chefe e, ao ver o empregado pendurado no teto, perguntou:
- Ó Zé, que diabo estás aí a fazer?
- Sou uma lâmpada..
- Hummm... acho que estás a precisar de uns dias de folga. É melhor ires para casa descansar.
Ouvindo isto, o homem desceu da viga e dirigiu-se à porta de saída.
Atrás dele, a loira preparou-se imediatamente para sair.
O chefe puxou-a pelo braço e perguntou-lhe:
- Onde é que a senhora pensa que vai?
- Eu??? Eu vou para casa! Não consigo trabalhar às escuras!!!
- Acabei de deixar o meu trabalho!!! Não podia continuar a trabalhar lá depois do que o patrão me disse!!!
- O que te disse o patrão??
- Estás despedido...
Vídeos
Algum destes pode vir a fazer parte da equipa de Trump
Avestruz estava aborrecida e pirou-se de casa lá na Tailândia
🇹🇭 En Thaïlande, une autruche domestiquée a été aperçue en train de sprinter sur une autoroute très fréquentée après s’être échappée de son enclos, dans un café à thème animalier. L’autruche a été rendue à son propriétaire ⤵️ pic.twitter.com/Pz0TmmujxC
— Agence France-Presse (@afpfr) April 10, 2026
Uma boa notícia...
O gesto intuitivo que pode ter ajudado a salvar uma vida. Numa autoestrada do Brasil, um motociclista estranhou o comportamento de uma mulher, parou a moto e tentou estabelecer conversa.
Veja aqui. #boanotícia pic.twitter.com/KaxBEQfe4g
— CNN Portugal (@cnnportugal) April 9, 2026
Vitinha esperou 20 min para cumprir o que prometeu... GRANDE VITINHA
Vitinha ficou 20 minutos à espera que os suplentes do Liverpool terminassem a sessão de compensação física para trocar camisola com o jovem Trey Nyoni, a quem a tinha prometido durante o jogo ❤️pic.twitter.com/B2XdchJrit
— B24 (@B24PT) April 8, 2026
Dupla fantástica
Harrison Ford y Michael J. Fox dándose un abrazo pega demasiado fuerte en la memoria y la nostalgia.
Estos dos tipazos son parte de los momentos más bonitos de nuestra infancia🥹 pic.twitter.com/o10O70ysMo
— R E P L I C A N T (@Roybattyforever) April 9, 2026
Ilusionistas da era moderna
Conseguimentos fantásticos desta semana
Idiotas no trabalho.... nunca acabem!
Deu cabo do negócio do mês
She ruined the best offer pic.twitter.com/3ZmSH7Wpw1
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 10, 2026
Não vou dizer que é sexta-feira, mas haverá sinais
Elas enganam bem!!!
Getting stronger day by day 💪😜 pic.twitter.com/cCMONtHH5D
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 9, 2026
O Ghrok está a deixar as mulheres malucas
This cream is leaving everyone in shock What does @grok think of this cream that instantly eliminates wrinkles Is it real? pic.twitter.com/phUgYXAwpI
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 8, 2026
Sérgio Conceição abandona conferência após questão quente do jornalista
Après la défaite face à NEOM SC dans les dernières minutes, un journaliste a posé une question sur l’avenir de l’entraîneur à Al Ittihad.
Sergio Conceição a essayé de lui répondre avant de quitter la conférence de presse. 😳 pic.twitter.com/n5LE5PVt0o https://t.co/XZ96pLqwsT
— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 8, 2026
Padre ganhou o carro sorteado na sua paróquia
Padre organiza rifa, participa de sorteio e leva carro ao sortear bilhete em branco; caso divide fiéishttps://t.co/3BPx0bMMwU pic.twitter.com/dlcUa5L7Bh
— Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) April 7, 2026
Papa Leão XIV recebe aula de como dominar uma bola de basquete com o dedo
O Papa Leão XIV recebeu, esta quarta-feira, a equipa de basquetebol Harlem Globetrotter, na Praça de São Pedro. A dada altura, um dos jogadores desafiou o Sumo Pontífice a girar a bola com apenas um dedo e o momento acabou por gerar muitas gargalhadas.
Saiba mais em:… pic.twitter.com/LE4KcLNypH
— SIC Notícias (@SICNoticias) April 8, 2026
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2