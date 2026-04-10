E Porque Hoje é Sexta

Dois enormes tubarões brancos observavam os sobreviventes de um naufrágio.

- Segue-me, filho. - disse o tubarão pai para o seu petiz.

E nadaram até aos náufragos:

- Primeiro vamos nadar à volta deles, aparecendo apenas com a ponta das nossas barbatanas fora da água.

E durante uns minutos, assim fizeram.

- Muito bem, meu filho! Agora vamos nadar ao redor deles, mais algumas vezes, com a totalidade das nossas barbatanas, fora de água.

E durante mais uns minutos, assim fizeram.

- Agora já podemos comê-los a todos.

E durante largos minutos, assim fizeram.

Quando finalmente terminaram de saciar o apetite, o filho perguntou:

- Pai, por que é nós não os comemos logo no início? Porque nadámos ao redor deles durante tanto tempo?

O sábio e experiente pai respondeu:

- Porque as nossas presas ficam muito mais saborosas sem qualquer tipo de merda dentro delas!!!