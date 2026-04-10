Multimilionário à frente da NASA responde aos críticos das viagens espaciais privadas

Enquanto a tripulação da Artemis II embarcava na primeira missão lunar tripulada em mais de 50 anos, o administrador da NASA, Jared Isaacman, elogiou os seus pares multimilionários por investirem os seus próprios recursos na corrida espacial, e deixou uma resposta aos críticos das viagens privadas.

Em 2021, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, não poupou nas palavras. Para o diplomata português, os multimilionários que gastam fortunas em viagens espaciais privadas não estão a contribuir para o progresso da humanidade.

Por sua vez, estão a "passear pelo espaço enquanto milhões passam fome na Terra".

A opinião foi dada numa altura em que Jeff Bezos e Richard Branson competiam para ser o primeiro a cruzar a fronteira do espaço.

Numa entrevista com Jared Isaacman, Dasha Burns confrontou o o administrador da NASA relativamente ao facto de muitos verem a corrida espacial privada como um espetáculo de vaidade milionária.

Acho que estão simplesmente completamente errados, mal informados e à procura de manchetes. É uma perspetiva muito má.

Respondeu Isaacman, que assumiu o cargo de 15.º administrador da NASA, em dezembro de 2025, e é uma das figuras mais improváveis à frente da exploração espacial norte-americana.

Em defesa das viagens espaciais privadas, Isaacman, cujo património líquido é de 1,5 mil milhões de dólares, segundo a Forbes, disse que a sociedade não deve "pausar" a corrida espacial só porque existem problemas aqui na Terra.

Na sua perspetiva, citada pela Fortune, é possível imaginar um crítico das torres de telemóvel nos anos 80 a dizer o mesmo sobre essa tecnologia, que acabou por ligar o mundo e melhorá-lo.

Nesse sentido, referiu que ligar o mundo através dos telemóveis ajudou a expor agentes que cometem genocídio e, consequentemente, salvou milhões de vidas.

Estou grato a pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos e Sir Richard Branson, que colocaram os seus recursos em jogo em prol de uma capacidade para o bem de toda a humanidade, agora mesmo.

Disse o administrador da NASA, na entrevista ao POLITICO, explicando que, "se concentrarmos todos os nossos recursos nos problemas e dificuldades do momento, não há progresso".

Na sua opinião, "não se pausa o progresso". Aliás, "devemos ser gratos pelas suas contribuições e fazer as outras coisas para melhorar a vida aqui na Terra".

Jared Isaacman já foi duas vezes ao espaço

Embora nunca tenha ido à Lua, Isaacman, fundador da Shift4 Payments e da Draken International, empresa que fornece aeronaves de combate táticas às forças armadas dos Estados Unidos e aos seus aliados, já foi ao espaço duas vezes.

Em 2021, ajudou a financiar e depois liderou a Inspiration4, a primeira missão inteiramente civil a alcançar a órbita a bordo da nave Dragon da SpaceX, voando mais alto do que os voos suborbitais da Blue Origin, de Jeff Bezos, e da Virgin Galactic, de Richard Branson, nesse ano.

Em 2024, o atual administrador da NASA tornou-se o primeiro civil a realizar uma caminhada espacial durante a missão Polaris de cinco dias da SpaceX, que também terá ajudado a financiar, aventurando-se para fora da nave a aproximadamente 640 quilómetros acima da Terra durante cerca de 10 minutos, com o objetivo de testar o fato espacial EVA da SpaceX.