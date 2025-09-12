E Porque Hoje é Sexta
Portugal tem mentes férteis... Ventura troca cidadania por hambúrgueres, se calhar entende que a democracia sabe melhor com batatas fritas. Não se confundam, é humor com calorias na política em Portugal.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v920 [22MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
São Pedro encontra o Diabo a passear por entre as nuvens:
– Viva Diabo, o que fazes aqui?
Responde o Diabo:
– Vim lançar-te um desafio: um jogo de futebol. Para ver quem é o melhor, o céu ou o inferno.
Responde São Pedro:
– Aceito! Está ganho… Aqui no céu estão os melhores jogadores de todos os tempos.
Rindo-se diz o Diabo:
– Concordo contigo, mas no final é que vamos ver… É que eu no inferno tenho os melhores árbitros.
O marido acorda, vira-se para a mulher e dá-lhe um beliscão no rabo dela e diz:
- Se fizesses exercício para reafirmar esse rabinho, poderíamos ver-nos livres dessas cuequinhas!
A mulher controlou-se e achou que o silêncio era a melhor resposta.
No dia seguinte, o marido acorda, dá um beliscão nos seios da mulher e diz:
- Se conseguisses reafirmar esses seios poderíamos ver-nos livres desse sutiã!
Aquela frase foi o limite, e o silêncio, não era mais a melhor resposta.
Aí ela virou-se, agarrou no pénis do marido e disse:
- Se conseguisses reafirmar esse pauzinho, poderíamos ver-nos livres do carteiro, do jardineiro, do personal trainer, do meu chefe e até do teu irmão!
Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima de atropelamento. O médico examina-a, enquanto a enfermeira vai anotando numa ficha:
– Escoriações na cabeça… fractura no braço direito… luxação na clavícula… desarticulação do tornozelo esquerdo… secção longitudinal na coxa esquerda…
– e virando-se para a mulher:
– Qual a sua idade, minha senhora?
– Trinta e cinco!
O médico vira-se para a enfermeira:
– Anota também: “Perda de Memória"
Um velhote vive desolado por já não conseguir ter erecções.
Falando com um amigo, este diz-lhe:
– Come pão, muito pão! É formidável para o sexo. O pão contém amido, tu vais ver o resultado…
O velhote de seguida sai disparado para a padaria e pede 5 pães de Mafra.
– Você tem convidados, senhor Manuel? Interroga a padeira.
– Não, é tudo para mim…?
– Então eu devo preveni-lo, olhe que vai endurecer!
– Ah, ah ! Diz o velhote Manuel com malícia, já eu vejo que você também está ao corrente!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Vamos lá dar gás
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 12, 2025
Ele é um terror!
When you mess with a chihuahua pic.twitter.com/9OkFg8nwhF
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 12, 2025
O cão ia rápido demais?
What did I just see? pic.twitter.com/7Zxqjn6prf
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 12, 2025
O chamado anjo da guarda
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 11, 2025
O Ventura e o caso dos hambúrguer
André Ventura acusou Marcelo Rebelo de Sousa de se deslocar à Alemanha para “um festival de hambúrgueres”, referindo-se ao Bürgerfest, que é na realidade a Festa dos Cidadãos (Bürger) em Berlim.
A publicação foi depois apagada. pic.twitter.com/fCApXchZ3g
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 11, 2025
Malta incrível
Malta estúpida
Malta que não tomou a medicação
Imagens que tinham de ser gravadas... ou ninguém acreditaria
A Apple voltou a fazer
Condutores de primeira linha
Executivo da Apple desafia jornalista a dobrar o iPhone 17 Air
iPhone Air already passed the bend test
Toms' Guide interviewed Apple executives Greg "Joz" Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing and John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering and during that time, John asked Tom's Guide representatives to try bending… pic.twitter.com/xANNh3bBmX
— THE HUNT (@The_Hunt_x) September 12, 2025
