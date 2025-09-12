E Porque Hoje é Sexta

O marido acorda, vira-se para a mulher e dá-lhe um beliscão no rabo dela e diz:

- Se fizesses exercício para reafirmar esse rabinho, poderíamos ver-nos livres dessas cuequinhas!

A mulher controlou-se e achou que o silêncio era a melhor resposta.

No dia seguinte, o marido acorda, dá um beliscão nos seios da mulher e diz:

- Se conseguisses reafirmar esses seios poderíamos ver-nos livres desse sutiã!

Aquela frase foi o limite, e o silêncio, não era mais a melhor resposta.

Aí ela virou-se, agarrou no pénis do marido e disse:

- Se conseguisses reafirmar esse pauzinho, poderíamos ver-nos livres do carteiro, do jardineiro, do personal trainer, do meu chefe e até do teu irmão!