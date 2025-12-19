E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta em época de campanha eleitoral para o Presidente da República. E do tanto que se fala na crise da arbitragem em Portugal, não seria melhor o PR assumir os jogos da liga de futebol também? Fica a dica. Bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v934 [22MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Uma loira vai a um nutricionista pra ver se perdia alguns quilinhos agora nas vésperas festivas.
Então o doutor receitou a seguinte dieta:
- A partir de hoje a senhora vai comer normalmente durante dois dias, salta um dia e depois come normalmente por mais dois dias, salta um dia e volta a comer normalmente por dois dias, faz isto durante este mês natalino e vai ver que perde pelo menos 5 kg.
A loira foi embora pra pôr em prática a dieta receitada. Passado um mês a loira regressa à consulta com menos 15 kg, e diz o médico:
- Muito bem,fez tudo direitinho, parabéns!
E diz a loira:- Pois é doutor, mas ia falecendo!!
E o doutor :- De fome?
E a loira :- Não.... de tanto saltar!
Uma senhora bem idosa estava no convés de um navio de cruzeiro e segurava o seu chapéu firmemente com as duas mãos para não ser levado pelo vento. Um cavalheiro aproxima-se e diz:
- Perdoe-me minha senhora…não pretendo incomodar, mas a senhora já reparou que o vento está a levantar o seu vestido?
- Já sim, mas é que eu preciso de ambas as mãos para segurar o chapéu.
- Mas, senhora….a senhora deve saber que as suas partes íntimas estão expostas! – disse o cavalheiro.
A senhora olhou para baixo, depois para cima, e respondeu:
- Caro senhor, qualquer coisa que o Sr. esteja a ver aqui em baixo tem 85 anos. O chapéu eu comprei-o ontem!
O João mudou de casa e convidou a sua mãe para lá ir jantar. Durante a refeição, a mãe não pôde deixar de notar que a empregada do João era muito atraente e sensual. Após o jantar, ela começou a imaginar se havia mais alguma coisa entre o seu filho e a empregada. Lendo os pensamentos da mãe, João disse:
— Eu sei o que estás a matutar, mãe, mas asseguro-te que o meu relacionamento com a empregada é duramente profissional.
Uma semana depois, a empregada disse para o João:
— Desde que a sua mãe veio cá jantar, a concha de sopa de prata desapareceu.
— Não me leve a mal, mas não acha que foi ela que levou?
João disse:
— Bem, eu duvido, mas mesmo assim vou-lhe mandar uma mensagem, só para ter certeza.
Então ele sentou-se e escreveu:
— Querida mãe, eu não quero dizer que levaste a concha de sopa da minha casa, não estou a dizer que foste tu. Mas o facto é que ela desapareceu desde o dia que estiveste aqui a jantar.
No dia seguinte, o João recebeu a resposta doa mensagem onde a mãe dizia:
— Querido filho, eu não quero dizer que dormes com a empregada, e não estou a insinuar que dormes com a empregada, mas, o facto é que, se ela estivesse a dormir na própria cama dela, já teria encontrado a concha da sopa que eu deixei lá.
Com amor, a tua mãe.
Uma loira sai bêbeda do bar, depois da festa de Natal da empresa, tropeça e cai debaixo de uma vaca. Depois de chupar as 4 tetas pergunta:
- Qual de vocês me leva a casa?
Um miúdo de 8 anos estava a ver a mãe a tomar banho e perguntou-lhe o que era aquilo que estava entre as pernas coberta de pelos.
- A mãe, sem reação preparada, atirou: - É uma escova de dentes!
O miúdo não disse nada, e de repente desatou a rir!
A mãe perguntou-lhe por que razão se ria tanto, e o miúdo respondeu:
- Oh mãe, é que ontem eu vi o pai a usar a escova da empregada!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Imagens fortes. Estrada muito violenta
That’s one way to do it I guess.pic.twitter.com/TIb47QFAUb
— (news) DOGE (@DOGE__news) December 19, 2025
Ela descer... isso vai descer. Agora como!!!!
Morning😃😃 How’s YOUR Friday going? 😂😂😫😫 pic.twitter.com/8cnpjLr7iC
— Phil Rostron ⚽️👍🍻 (@bigphil321) December 19, 2025
Esta compilação de falhanços até lhe vai doer na alma
As grandes cenas de ilusionismo
Esta forma de mostrar arte é divinal
Os funcionários de limpeza da Disney fizeram greve e há lixo... no mundo das maravilhas
Cleaning staff at Disneyland Paris went on strike over the weekend to protest poor working conditions.
Thousands of visitors who paid high ticket prices complained that the “Disneyland magic” vanished along with the park’s usual cleanliness. pic.twitter.com/Rs57PNDQI4
— Breaking911 (@Breaking911) December 17, 2025
Capitão do Santa Clara, triste, diz que foi uma roubalheira
Guarda-redes do PSG levou a cábula para a baliza e defendeu 4 penáltis do Flamengo
Cada vez que um jogador do Flamengo se aproximava para cobrar o pênalti, Matvei Safonov consultava a toalha com as características do batedor. 🧤📋
— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 18, 2025
Despedida de Walter Montillo e o momento alto, a entrada do seu filho, Santino
🥹 Down sendromlu Santino Montillo, babası Walter Montillo'nun veda maçında sahaya çıktı.pic.twitter.com/Eji68Ts0t0
— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2025
A idiotice não tem forma de acabar
Caiu a Estátua da Liberdade… do Brasil!
Au Brésil, des vents violents soufflant à plus de 80km/h ont eu raison d’une Statue de la Liberté, dans la ville de Guaíba. Il s’agit d’une réplique 1/2 de l’original mesurant 24 mètres de haut.→https://t.co/ylVKf3at2I pic.twitter.com/XiTkmwqHnW
— Le Figaro (@Le_Figaro) December 16, 2025
Rod Stewart diz a fã “sai da pu** da frente!”
Angry Rod Stewart stops gig and yells at fan for ‘spoiling’ show pic.twitter.com/ZDnH6PzkgU
— The Sun (@TheSun) December 17, 2025
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2