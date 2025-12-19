E Porque Hoje é Sexta

O João mudou de casa e convidou a sua mãe para lá ir jantar. Durante a refeição, a mãe não pôde deixar de notar que a empregada do João era muito atraente e sensual. Após o jantar, ela começou a imaginar se havia mais alguma coisa entre o seu filho e a empregada. Lendo os pensamentos da mãe, João disse:

— Eu sei o que estás a matutar, mãe, mas asseguro-te que o meu relacionamento com a empregada é duramente profissional.

Uma semana depois, a empregada disse para o João:

— Desde que a sua mãe veio cá jantar, a concha de sopa de prata desapareceu.

— Não me leve a mal, mas não acha que foi ela que levou?

João disse:

— Bem, eu duvido, mas mesmo assim vou-lhe mandar uma mensagem, só para ter certeza.

Então ele sentou-se e escreveu:

— Querida mãe, eu não quero dizer que levaste a concha de sopa da minha casa, não estou a dizer que foste tu. Mas o facto é que ela desapareceu desde o dia que estiveste aqui a jantar.

No dia seguinte, o João recebeu a resposta doa mensagem onde a mãe dizia:

— Querido filho, eu não quero dizer que dormes com a empregada, e não estou a insinuar que dormes com a empregada, mas, o facto é que, se ela estivesse a dormir na própria cama dela, já teria encontrado a concha da sopa que eu deixei lá.

Com amor, a tua mãe.