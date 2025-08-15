E Porque Hoje é Sexta

O rebelde filho daquele pastor dedicado, acaba de completar dezoito anos e vai ter com o pai:

- Sabe, papai, hoje me matriculei numa auto-escola. Assim que eu tirar a carteira de motorista o senhor me empresta o carro nos finais de semana?

E o pai:

- Vamos fazer o seguinte: Se você passar no vestibular, não faltar em nenhum culto aos domingos e cortar os cabelos, vou deixá-lo usar o meu carro.

O garoto ficou todo empolgado. No mês seguinte, tudo o que fazia era estudar e rezar.

Assim que saiu a lista dos aprovados no vestibular foi procurar o pai:

- Parabéns, estou orgulhoso de você - diz o pai. - Não faltou a nenhum culto e passou no vestibular. Só não cortou os cabelos...

- Sabe o que é, papai? Estive pensando... Moisés tinha cabelos compridos, Abraão tinha cabelos compridos e até Jesus tinha cabelos compridos...

- Sim, você está certíssimo, meu filho! Só que eles andavam a pé!