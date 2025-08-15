E Porque Hoje é Sexta
E porque hoje é sexta-feira, a caminho das férias: para os que já estão, boas férias; para os que já estiveram, trabalhem agora com as baterias carregadas para ajudar os que ainda vão a seguir. Se mais não for, divirtam-se com este lote fresco de boa disposição.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v916 [20MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
O rebelde filho daquele pastor dedicado, acaba de completar dezoito anos e vai ter com o pai:
- Sabe, papai, hoje me matriculei numa auto-escola. Assim que eu tirar a carteira de motorista o senhor me empresta o carro nos finais de semana?
E o pai:
- Vamos fazer o seguinte: Se você passar no vestibular, não faltar em nenhum culto aos domingos e cortar os cabelos, vou deixá-lo usar o meu carro.
O garoto ficou todo empolgado. No mês seguinte, tudo o que fazia era estudar e rezar.
Assim que saiu a lista dos aprovados no vestibular foi procurar o pai:
- Parabéns, estou orgulhoso de você - diz o pai. - Não faltou a nenhum culto e passou no vestibular. Só não cortou os cabelos...
- Sabe o que é, papai? Estive pensando... Moisés tinha cabelos compridos, Abraão tinha cabelos compridos e até Jesus tinha cabelos compridos...
- Sim, você está certíssimo, meu filho! Só que eles andavam a pé!
- Como é que vai o teu marido com as crises de sonambulismo dele?
- Já está curado.
- Como assim curado? Que remédio lhe deste?
- Despedi a empregada...
O sujeito desabafa no psiquiatra:
— Ai, Doutor... Eu tô ficando louco! Minha mulher é loira, tem 1.70 de altura, olhos verdes, seios fantásticos... Uma delícia!
— Até aí não vejo problema nenhum! — diagnostica o psiquiatra.
— Calma, Doutor... Deixe-me terminar... Ela tá me deixando maluco porque todas as noites vai ao Bar do Pedro e dá o maior mole pra todos os homens! Vai pra cama com o primeiro homem que falar com ela! Eu não tô aguentando isso, Doutor! Pelo amor de Deus, o que eu faço?
— Relaxe! — aconselha ele — Respire fundo... E agora, diga pra mim, aonde exatamente fica esse Bar do Pedro?
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Vamos ver como se faz magia... ou ilusionismo
Homem filma um OVNI... vejam com os vossos olhos
🚨 BREAKING - Unusual UAP Captured on Video in England. 🚨
Andrew Clifton was walking his dog in the Malvern Hills, England, on August 5, 2025, filming short clips with his iPhone.
While editing the slow-motion footage, he spotted something bizarre: an object approaching from… pic.twitter.com/3DkfEtUGkJ
— SOCIETAL MEDIA (@SOCIETAL_MEDIA) August 7, 2025
Este fulano dá pancada nos espanhóis porque não se esforçam nadinha para nos perceber
Ai estas mamocas postiças... que até voam!!!
@AngieOverkill da el peso de 116 libras 🔥 #UFCVegas109 pic.twitter.com/Uuw5AhF021
— UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2025
Nem que seja de gatas...
His body gave up, but his spirit never did pic.twitter.com/tAoieTRnK2
— Interesting As Fuck (@interesting_aIl) August 14, 2025
Uma vez que um repórter da CMTV foi útil
Sem bombeiros, jornalista da CMTV ajuda populares nos fogos. pic.twitter.com/AKK4D7iNHg
— olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) August 14, 2025
Montras de outro tipo de alimento
Did you know?
De Wallen is the largest and best known red-light district in Amsterdam. It consists of a network of alleys containing approximately 300 one-room cabins and it's one of the city's major tourist attractions.
[📹 passport_pros]https://t.co/yRCuhYfot8
— Massimo (@Rainmaker1973) August 14, 2025
Jornalista levou uma lição
Os “jornalistas” adoram ter uma postura hostil quando os entrevistados são de Direita.
O azar deles é que na maioria dos casos os entrevistados fazem desses inaptos um chinelo 💀
— pedro ribeiro (@pedro____world) August 14, 2025
Isto de facto aconteceu e acontece TODOS os anos... quando se vai passar a tratar do assunto?
É assim que estes terroristas, estes assassinos, atuam para provocar incêndios. Estas pessoas não merecem nenhuma compaixão da nossa parte. É igual em Itália, em Espanha ou em Portugal. Pena que o carro não tenha falhado e o tipo não tenha ficado ali naquele fogo. NA verdade era… pic.twitter.com/APfITfvDUn
— André Ventura (@AndreCVentura) August 14, 2025
Quase sempre a CMTV está apenas a atrapalhar
Nem todos têm inteligência 💀 pic.twitter.com/XYAfpNrHO7
— Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) August 14, 2025
Ex-concorrentes do Secret Story assaltados à mão armada em Vilamoura
O casal Daniel Gregório e Liliana Filipa, ex-concorrentes do “Secret Story”, foi vítima de um assalto à mão armada em Vilamoura, enquanto os filhos estavam no carro.
Os criminosos fugiram de mota. pic.twitter.com/6iRKvAZCyH
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) August 13, 2025
Outra vez a CMTV a estorvar
Temos uma Repórter que está a "discutir" com um GNR porque quer estar a filmar um fogo em propriedade privada, e alega precisamente isso para não sair do espaço 🤡 #incencios #incendiosportugal #bbtvi pic.twitter.com/QPm13Z8aPI
— VotoNoCaos 🔥 (@VotoNoCaos_) August 12, 2025
TMelhores falhas da semana
