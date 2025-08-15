App gov.pt tem uma nova versão! Conheçam as novidades

A gov.pt é a app oficial da administração pública portuguesa que dá acesso a vários serviços de identidade digital, autenticação e assinatura digital (substitui as antigas apps id.gov.pt e autenticacao.gov). Conheçam as últimas novidades.

Com o objetivo de tornar mais simples e personalizada a interação dos cidadãos com os serviços públicos digitais, foi disponibilizada uma versão da aplicação gov.pt, que introduz um conjunto de melhorias significativas na navegação e usabilidade da aplicação.

Agora, os utilizadores têm acesso a uma página inicial que permite:

Configurar até três serviços de acesso rápido, de acordo com as suas preferências;

Destacar documentos importantes, que passam a estar visíveis na página inicial;

Visualizar, sempre que aplicável, os processos em curso, como, por exemplo, a renovação do Cartão de Cidadão;

Consultar as notícias mais recentes, com opções de filtro, ordenação e pesquisa.

Adicionalmente, foi criado um acesso rápido às principais áreas da aplicação.

Pode explorar todas as novidades na app gov.pt! Se ainda não tem esta app descarregue-a aqui.