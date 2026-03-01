Nova era dos testes de penetração? Kali Linux integra IA Claude
O Kali Linux, a distribuição de referência em testes de penetração e auditorias de segurança, acaba de dar um passo importante rumo ao futuro dos pentests: agora integra capacidades de inteligência artificial.
Ao integrar inteligência artificial, passa a ser possível testar ataques e análises com comandos em linguagem natural, sem precisar de escrever comandos complexos no terminal.
A integração foi feita com a IA Claude, da Anthropic, através do Model Context Protocol (MCP), um protocolo aberto que faz a ponte entre a IA e as ferramentas tradicionais de segurança como Nmap, Metasploit ou SQLMap.
IA Claude + Kali: arquitetura por detrás da magia
O sistema divide-se em várias camadas:
- Interface do utilizador
- onde os pedidos em linguagem natural são escritos.
- Camada de IA
- Claude Sonnet 4.5 (na cloud) decide quais as ferramentas a usar.
- Ambiente Kali Linux
- executa as ferramentas reais através de um servidor local.
- Protocol Bridge (MCP)
- garante que tudo comunica de forma segura entre IA e Kali.
Com esta integração, podem ser executadas diretamente ferramentas com prompts simples, incluindo: Nmap, Gobuster, Nikto, Hydra, Metasploit, SQLMap ou WPScan.
Por exemplo, para executar o comando nmap -sV scanme.nmap.org basta que escreva "“Fazer scan ao scanme.nmap.org para identificar portas abertas e serviços disponíveis.”
Não serve de nada para aqueles que usam o Kali para roubar a net ao vizinho eheh. Se fosse offline é que era.