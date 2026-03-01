Vem aí uma novidade para o Documento Único Automóvel (DUA)

O Documento Único Automóvel (DUA) é o documento oficial que identifica um veículo e o seu proprietário em Portugal. Substituiu, desde 2005, o antigo livrete e o título de registo de propriedade, reunindo tudo num único documento. Vem aí uma novidade.

DUA no smartphone vai passar a ter validade legal

O Documento Único Automóvel (DUA) vai passar a ter versão digital “nas próximas semanas”, anunciou o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

A medida enquadra-se na estratégia de modernização administrativa e desmaterialização de serviços públicos, permitindo que os condutores possam apresentar o DUA através do smartphone, à semelhança do que já acontece com a Carta de Condução e o Cartão de Cidadão digitais.

A operacionalização técnica está a ser articulada com o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e deverá integrar-se na aplicação id.gov.pt, que centraliza vários documentos oficiais em formato digital.

O formato físico do DUA não deverá desaparecer numa fase inicial, funcionando a versão digital como complemento. Ainda assim, trata-se de mais um passo na transição para um Estado mais digital, com menos papel e maior comodidade para os cidadãos.