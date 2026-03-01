Antenas de telecomunicações no condomínio: o que deve saber

Se a administração do seu condomínio recebeu uma proposta de uma operadora para instalar antenas no telhado ou no terraço do edifício, abra o olho: pode parecer uma oportunidade de rendimento extra, mas existem várias nuances importantes antes de qualquer decisão.

Instalação de Antenas: pode ser bom para o condomínio mas envolve riscos

Empresas de telecomunicações contactam condomínios para oferecer contratos de arrendamento pelas zonas comuns superiores, uma forma o condomínio ganhar dinheiro com algo que já está lá: o telhado.

Mas este tipo de proposta nem sempre é uma boa notícia no imediato. Além do impacto visual ou preocupação com a saúde (a exposição à radiofrequência costuma ser o principal receio entre moradores), há aspetos legais e contratuais que precisam de ser ponderados com cuidado.

Um dos pontos mais debatidos em reuniões de condomínio é a perceção de risco para a saúde e o impacto estético no prédio. No entanto, a maioria dos estudos existentes não demonstram de forma consistente que as antenas estejam associadas a efeitos negativos na saúde, em parte porque as antenas emitem radiação de maneira direcional, não de forma omnidirecional perigosa.

O contrato pode ser armadilha - leia bem

As propostas apresentadas pelas operadoras costumam vir com contratos padrão. E é aí que reside o maior cuidado que deve ser tomado:

Valor da renda certeifique-se que o valor proposto compensa realmente o impacto no prédio.

Duração do contrato alguns acordos duram décadas (ex.: 20 anos) com poucas ou nenhumas possibilidades de rescisão antecipada.

Renovação automática muitas vezes a renovação ocorre por períodos adicionais sem que o condomínio tenha verdadeiro poder de oposição.

Subarrendamento verifique se a operadora tem permissão para subarrendar o espaço — isso pode afetar quem realmente usa a antena e para que fins.

Obras no edifício alguns contratos limitam ou proíbem obras futuras que interfiram com os equipamentos instalados.



Se estas cláusulas não estiverem claras, peça análise jurídica antes de avançar.

O administrador de condomínio deve reunir os condóminos para apresentar a proposta e votar a autorização da instalação. Não basta o contacto da empresa, a autorização formal em assembleia é essencial.