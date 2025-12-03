Primeira SMS foi enviado há 33 anos! Ainda usa?

A primeira mensagem escrita recebida num telemóvel aconteceu a 3 de dezembro de 1992 e resumiu-se a um modesto "Merry Christmas", enviado do computador do britânico Neil Papworth para o telemóvel Orbitel 901 de Richard Jarvis, da Vodafone.

SMS continuam a ser utilizadas, mas são cada vez menos relevantes...

A 3 de dezembro de 1992 (há 33 anos), o mundo das telecomunicações mudou discretamente com o envio daquela que seria a primeira mensagem SMS.

O texto, simples e surpreendentemente atual, dizia apenas: “Merry Christmas”. O autor foi Neil Papworth, engenheiro de software da Vodafone, que enviou a mensagem a partir de um computador para o telemóvel Orbitel 901 pertencente a Richard Jarvis, gestor da mesma empresa.

Na altura, os telemóveis ainda não permitiam escrever mensagens, apenas recebê-las.

As SMS continuam a ser utilizadas, mas são cada vez menos relevantes para a comunicação entre pessoas, muito por culpa de outros serviços que apareceram no mundo digital, como, por exemplo, o Messenger, WhatsApp, etc.

Os principais responsáveis pela explosão deste serviço foram os jovens, cujo acesso à tecnologia foi facilitado durante os anos 1990 devido à chegada das tarifas pré-pagas e ao baixo custo do serviço em relação às comunicações de voz. Foram estes que rapidamente se habituaram a escrever com os polegares e criaram uma gramática paralela, feita de abreviações e mistura de números e letras.

Nos anos 90 e início dos 2000, enviar uma SMS tinha um custo significativo. Em Portugal, por exemplo, cada mensagem custava cerca de 25 escudos (aproximadamente 0,12 euros). Apesar do preço, a simplicidade e a rapidez do formato tornaram-no extremamente popular.

O auge da tecnologia ocorreu por volta de 2012, quando se enviavam mais de 7 mil milhões de SMS por dia em todo o mundo. Com o avanço dos smartphones e aplicações de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Messenger e iMessage, o volume de SMS diminuiu, mas o seu impacto permanece.