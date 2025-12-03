Aberta a época de Natal: Christmas FM já está no ar e a música não para!

Na Irlanda, o Natal começou a 28 de novembro e prolongar-se-á até ao final de dezembro, num mês de música non-stop. A Christmas FM já está no ar e, embora seja um tesouro irlandês, está acessível a todos quantos queiram dar ouvidos aos clássicos.

Com a primeira emissão em 2008, em Dublin, a Christmas FM foi alargando a sua cobertura e, hoje em dia, pode ser ouvida em qualquer parte do mundo, através da Internet.

Depois da capital irlandesa, a rádio ficou disponível em Cork, e chegou a Limerick, Galway e ao sudeste da Irlanda, em 2010.

Dependente de voluntários, a estação de rádio sazonal toca exclusivamente músicas de Natal, desde os clássicos às versões modernas desta época.

Este ano, a emissão foi lançada por uma turma da Escola Primária St. Peter's, em Dunboyne, no condado de Meath, após vencer um concurso promovido pela Christmas FM, que procurava encontrar uma equipa de ajudantes do Pai Natal para ligar oficialmente o Natal este ano.

Rádio de Natal tem propósito solidário

Este ano, a Christmas FM dá continuidade à campanha de angariação de fundos "Magia do Natal" durante os próximos três anos, fazendo a diferença nas comunidades, por via da Community Foundation Ireland.

Desta forma, a rádio apoia a Barnardos, Barretstown, Make-A-Wish Ireland, bem como várias instituições de solidariedade para crianças.

Segundo o Irish Independent, desde que a Christmas FM começou a sua emissão sazonal, em 2008, já angariou mais de quatro milhões de euros para diversas instituições de solidariedade.

Aliás, graças aos donativos dos ouvintes, entre 2022 e 2024, a emissora alcançou com sucesso a sua meta de angariação de 1.000.000 euros.

Os custos operacionais da rádio são suportados por patrocinadores, sendo esse posto ocupado pela Coca-Cola, a An Post e a Cadbury, em 2025.

Como ouvir a Christmas FM fora da Irlanda?

Não tendo uma frequência acessível fora da Irlanda, é possível ouvir a emissão natalícia ininterrupta online. Esta opção é, também, útil para aqueles ouvintes que não têm acesso a um rádio.

No website oficial, é possível alternar entre a Christmas FM Ireland, Classical e Classics.

Christmas FM