Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

What I Am - Edie Brickell & New Bohemians

Edie Brickell & New Bohemians é uma banda norte-americana de rock alternativo que surgiu em Dallas, Texas, em meados da década de 1980. A banda é amplamente conhecida pelo êxito de 1988 "What I Am", do álbum Shooting Rubberbands at the Stars.

A sua música contém elementos de rock, folk, blues e jazz. Após o lançamento do segundo álbum, Ghost of a Dog, em 1990, a vocalista Edie Brickell abandonou a banda e casou-se com o cantor e compositor Paul Simon.

Em 2006, ela e a banda lançaram um novo site e um novo álbum, Stranger Things.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?