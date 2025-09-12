OpenWav: a aplicação de música que pode substituir o Spotify

Ao longo do tempo, o Spotify tem sido alvo de críticas por parte de artistas, que denunciam a forma como o serviço de streaming gere as suas receitas. Com a indústria em crise, uma nova aplicação parece querer ocupar o lugar das grandes plataformas, devolvendo aos artistas o poder sobre a sua música.

A monetização do trabalho dos músicos sempre foi um tema quente para a indústria, pelas muitas partes envolvidas em todo o processo. Agora, com a indústria em crise, na opinião de Wyclef Jean, músico, compositor e produtor, uma nova aplicação procura devolver aos músicos o controlo sobre o seu trabalho.

Na conferência Brainstorm Tech da Fortune, esta semana, o vencedor de um Grammy e agora diretor criativo da nova app, criticou o estado da indústria musical, particularmente o modelo de negócio dos serviços de streaming.

Se tu és um artista novo, a quantidade de streams de que precisas para ganhar 10.000 dólares é literalmente um roubo. Então, agora, tu sentes uma revolta constante.

Segundo Jaeson Ma, cofundador da OpenWav, na mesma conferência, "neste momento, no Spotify... para 3000 dólares, tu tens de conseguir um milhão de streams".

Nova aplicação quer dar aos artistas o controlo sobre a sua música

Perante um cenário que não é favorável aos que fazem da música a sua vida, a nova app OpenWav surge, para que os artistas possam lançar novas músicas e conteúdos exclusivos, conectar-se diretamente com os fãs, vender produtos, organizar concertos, pop-ups e festas para ouvir música, e muito mais.

Uma vez que "os algoritmos não estão a recompensar a música", nas palavras de Jaeson Ma, os artistas, bem como os seus fãs, terão à sua disposição uma nova ferramenta. Afinal, os músicos de hoje em dia não precisam de um milhão de ouvintes no Spotify, mas de 1000 fãs verdadeiros.

O Spotify não está a pagar-te. O Instagram e o TikTok não estão a pagar-te. Mas os teus verdadeiros fãs vão pagar-te. Eles vão comprar os teus bilhetes. Vão comprar a tua música exclusiva — a tua música lançada primeiro no OpenWav. Vão comprar os teus produtos. E se estiveres a ganhar esse tipo de dinheiro — apenas 10 dólares por mês — podes realmente construir uma carreira sustentável.

Explicou Jaeson Ma, que cofundou a OpenWav a pensar nos artistas independentes e outros que estejam a começar.

Em resposta a uma pergunta sobre o que diferencia a OpenWav de outras plataformas, Ma admitiu que existem concorrentes no mercado, mas defendeu que nenhum está a reunir tudo da mesma forma que a OpenWav:

Quando tu entras na OpenWav, podes vender bilhetes e ganhar 80% do lucro — 20% [vai para] a plataforma que permite que tu vendas bilhetes para os teus concertos. Todos os que compram um bilhete entram no chat do evento, como um Discord, e tu podes literalmente comunicar, integrares-te e interagir com as mesmas pessoas que estão a comprar os bilhetes para os teus espetáculos. Então, tu podes realmente colocar produtos promocionais nesse mesmo chat da comunidade sem custos iniciais, sem inventário e com envio direto global.

Colocando os músicos ainda mais em destaque, a OpenWav pretende que os artistas sejam detentores dos dados do seu público, como endereços de e-mail e números de telefone.

Relativamente à Inteligência Artificial, que a startup pretende utilizar para novas ferramentas de assistências aos artistas dentro da plataforma, futuramente, ambos mostraram estar entusiasmados, pois a tecnologia pode ajudá-los a criar mais do que antes.

Recorde: