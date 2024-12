Spotify estará a promover artistas falsos para pagar menos aos verdadeiros

Um novo livro revela que o Spotify tem estado a promover os chamados "artistas fantasma" para evitar pagar os direitos de autor aos artistas verdadeiros.

Num excerto de "Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist", publicado na Harper's, a autora Liz Pelly revela que a plataforma de streaming tem um programa interno secreto que dá prioridade a música barata e genérica.

Denominado "Perfect Fit Content" (PFC), o programa envolve uma rede de empresas de produção afiliadas que cria toneladas de "stock de música de baixo orçamento" para a plataforma, bem como uma equipa de funcionários que coloca, discretamente, músicas dessas empresas nas listas de reprodução selecionadas do Spotify.

Ao fazê-lo, trabalham efetivamente para aumentar a percentagem do total de fluxos de música que é mais barata para a plataforma.

Escreveu Pelly.

Programa produz e insere música "de baixo orçamento" no Spotify

Introduzido em meados da década de 2010, o PFC ter-se-á tornado um dos maiores esquemas para lucro do Spotify, em 2017.

Conforme contado por um ex-funcionário a Pelly, os editores de listas de reprodução do serviço de streaming começaram a ver uma nova coluna nos seus painéis logo após o lançamento oficial do programa: a par das estatísticas como reproduções, gostos e taxas de avanços, a plataforma mostrava como cada lista de reprodução que os funcionários construíam funcionava como "música comissionada para se adequar a uma determinada lista de reprodução/ humor com margens aprimoradas".

Pouco tempo depois de essa nova coluna ter aparecido nos painéis de controlo dos funcionários, os gestores começaram a pressioná-los para adicionarem músicas do PFC a essas listas.

Inicialmente, eles davam-nos links para as músicas, do tipo: "Ah, não há pressão para que as adicione, mas se puder, seria ótimo". Depois tornou-se mais agressivo, do tipo: 'Oh, este é o estilo de música da tua lista de reprodução, se experimentares e funcionar, porque não?

Contou o ex-funcionário do Spotify à autora do livro "Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist".

Outros ex-funcionários disseram à autora que gostariam de ter resistido mais à pressão dos superiores, porque, segundo um deles, "alguns de nós não se sentiam bem com o que estava a acontecer".

Não gostámos que fossem estes dois tipos, que normalmente escrevem canções pop, a substituir uma série de artistas de vários estilos. Não é justo. Mas era como tentar parar um comboio que já estava a partir.

À medida que ficava cada vez mais claro que muitos dos editores eram céticos relativamente ao programa, o Spotify começou a contratar novos funcionários dispostos a trabalhar daquela forma.

Em 2023, enquanto Pelly escrevia o livro, a equipa que supervisionava o programa PFC era responsável por "várias centenas" de listas de reprodução. Dessas, mais de 150, com títulos como "Deep Focus", "Cocktail Jazz" e "Morning Stretch", eram preenchidas quase exclusivamente com conteúdo PFC.

Além disso, um músico de jazz com quem Pelly falou e que trabalhava como compositor de música ambiente para um dos parceiros PFC do Spotify disse-lhe que lhe foi oferecida uma taxa inicial de algumas centenas de dólares e que lhe foi dito que não teria os direitos de autor da música que criasse.

Como era um trabalho fácil, o músico compôs algumas músicas para a empresa, lançadas sob pseudónimos no Spotify. No entanto, após algumas das músicas começarem a receber milhões de streams, apercebeu-se de que poderia ter sido enganado.

Estou a vender a minha propriedade intelectual essencialmente por amendoins.

Contou o músico.

Com este esquema, o Spotify evita pagar royalties aos artistas reais que, geralmente, ganham uma fração de um cêntimo por stream. Afinal, o Spotify paga royalties, baseando-se no número de streams de um artista e na proporção total de músicas ouvidas no serviço.