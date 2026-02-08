Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Harvest Moon - Neil Young
Neil Percival Young (Toronto, 12 de novembro de 1945) é um cantor e compositor canadiano naturalizado norte-americano. Conhecido pela sua voz suave e pelas suas letras pungentes, Young é uma lenda do rock americano, mas o seu estilo musical inclui também o folk e o country rock, alternando com álbuns mais "pesados" em que algumas músicas se aproximam do hard rock, com guitarras "sujas" e longos solos improvisados com muita distorção. Os seus concertos são verdadeiras celebrações de rock habitualmente acompanhado pela banda Crazy Horse desde o início da sua carreira. Foi considerado o 17º melhor guitarrista do mundo pela revista norte-americana Rolling Stone.
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?