Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Uninvited - Alanis Morissette

OAlanis Nadine Morissette (Ottawa, 1 de junho de 1974) é uma cantora, compositora, música e produtora musical canadiano-americana. Considerada a "rainha da angústia do rock alternativo", tornou-se um fenómeno cultural pela sua voz emotiva de meio-soprano e pela composição confessional. Ela vendeu mais de 60 milhões de discos em todo o mundo. Os seus prémios incluem um Brit Award, sete Grammy Awards, catorze Juno Awards e nomeações para dois Golden Globe Awards e um Tony Award.

Morissette iniciou a sua carreira musical no Canadá, no início da década de 1990, com dois álbuns de dance-pop, Alanis (1991) e Now Is the Time (1992). Depois de se mudar para Los Angeles, lançou o álbum de rock alternativo Jagged Little Pill (1995), que se tornou um dos álbuns mais vendidos de sempre e figurou em várias listas de melhores álbuns da história. Venceu cinco Grammy Awards pelo álbum, incluindo o prémio de Álbum do Ano, tornando-se a vencedora mais jovem da categoria na altura. Continuou este sucesso com o seu próximo seguinte, Supposed Former Infatuation Junkie (1998), que a viu adotar um som experimental e era muito aguardado. Nesse mesmo ano, o seu single "Uninvited" para City of Angels ganhou dois Grammy Awards e foi nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Canção Original.

A partir de 2002, Morissette assumiu um maior controlo criativo e responsabilidades de produção como produtora exclusiva do seu quinto álbum, Under Rug Swept, que lhe valeu o Juno Award de Produtora do Ano. A sua canção "Wunderkind" (2005), para The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, garantiu-lhe uma segunda nomeação para o Globo de Ouro de Melhor Canção Original. Continuou a sua carreira com os álbuns So-Called Chaos (2004), Flavors of Entanglement (2008), Havoc and Bright Lights (2012), Such Pretty Forks in the Road (2020) e The Storm Before the Calm (2022).

Morissette detém o recorde do maior número de canções que lideraram a tabela semanal Billboard Alternative Songs entre artistas femininas a solo, líderes de grupos ou membros de duos. Os seus três primeiros álbuns de estúdio lançados internacionalmente alcançaram o topo da tabela Billboard 200, e os seus quatro álbuns seguintes ficaram entre os 20 primeiros. Os seus singles "You Oughta Know", "Hand in My Pocket", "Ironic", "You Learn", "Head Over Feet", "Uninvited", "Thank U" e "Hands Clean" alcançaram o top 40 nas principais tabelas musicais de todo o mundo. A VH1 classificou-a como a 53ª melhor mulher do rock and roll. Em 2005, foi incluída na Calçada da Fama do Canadá.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?