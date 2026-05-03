Último dia para abastecer mais barato! Gasóleo e gasolina disparam amanhã

Os preços dos combustíveis em Portugal vão disparar já esta segunda-feira. Se tem o depósito nas "lonas", não se esqueça de ir abastecer.

Segundo as previsões do setor, os condutores deverão enfrentar mais uma subida nos preços por litro, numa altura em que os custos de mobilidade continuam a pesar no orçamento das famílias e empresas.

A partir desta segunda-feira, o gasóleo sobe 10 cêntimos por litro e a gasolina sobe 6,5 cêntimos por litro.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.