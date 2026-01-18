Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Luz, Amor Y Vida - Santana

Carlos Humberto Santana Barragán, mais conhecido por Santana ou Carlos Santana (Autlán de Navarro, 20 de julho de 1947), é um músico e compositor mexicano-americano. Tornou-se famoso na década de 1960 com a banda Santana Blues Band, conhecida mais tarde apenas por Santana - mais precisamente com a sua atuação no Festival de Woodstock em 1969, onde ganhou projeção mundial.

O pai de Carlos Santana era violinista de mariachi, e o jovem Carlos aprendeu inicialmente o violino, no entanto mudou para a guitarra quando tinha 8 anos de idade. Depois de a família se ter mudado para Tijuana, Santana começou a tocar em discotecas e bares. Ficou em Tijuana quando a sua família decidiu mudar-se para São Francisco, nos Estados Unidos, no entanto, cedo se juntou a eles. Em 1966, ajudou a formar a Santana Blues Band, nome posteriormente encurtado para Santana. A banda começou a tocar no Fillmore West Auditorium, onde muitas das grandes bandas de São Francisco começaram. A primeira gravação de Santana foi The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper, com Al Kooper e Mike Bloomfield.

Depois de assinar com a Columbia Records, Santana lançou um álbum homónimo Santana. O grupo era constituído, na altura por: Carlos Santana (guitarra), Gregg Rolie (teclado e voz), David Brown (baixo), Belen Garay (bateria), Jose Areas e Michael Carabello (percussão). Na digressão que fizeram para promover o álbum (que incluía os êxitos "Jingo" e "Evil Ways"), a banda tocou no Festival de Woodstock. A apresentação aumentou enormemente a popularidade do Santana. Santana tornou-se um grande sucesso, tal como o álbum Abraxas, de 1970 (destacando a canção "Oye Como Va") e Santana III, de 1971. De seguida, a formação original dos Santana desfez-se. Gregg Rolie tornou-se um dos fundadores da banda Journey.

Carlos Santana manteve o nome e utilizou vários músicos diferentes para continuar a digressão pelo país, lançando vários álbuns. Durante este período, Carlos adotou o nome "Devadip", que lhe foi dado pelo líder espiritual Sri Chinmoy. Foram lançados vários álbuns nas décadas de 1970 e 1980, incluindo colaborações com Willie Nelson, Herbie Hancock, Jones, Wayne Shorter, Ron Carter e The Fabulous Thunderbirds. Em 1991, Santana apareceu como convidado no álbum "Solo Para Ti", de Ottmar Liebert, nas canções Reaching Out 2 U e numa versão da sua canção Samba Pa Ti. Carlos Santana foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 1998.

Carlos Santana lançou em 1999 o álbum Supernatural, que contou com as participações de Rob Thomas, Eric Clapton e Lauryn Hill, ganhando prémios Grammy em nove categorias, no ano seguinte, igualando um recorde histórico que apenas Michael Jackson detinha.

Santana utiliza frequentemente guitarras PRS de modelo próprio (Signature). Foi aclamado pela revista Rolling Stone como o 20º melhor guitarrista de todos os tempos.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?