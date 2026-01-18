PplWare Mobile

O seu filho está viciado no smartphone? Solução não é tirar-lho

Pedro Pinto

  1. contraditorio says:
    18 de Janeiro de 2026 às 14:28

    Como se um qualquer Pai normal tivesse capacidade para isso 🙂 Infelizmente o ensino 3.º mundista deste “país” não está capacitado para a Juventude informática actual 🙂 Relativamente ao ensino até ao 12.º ano ainda estamos por aqui na pré-história ! Veja-se a miséria intelectual como alguns jovens chegam ao universitário…especialmente do ensino público…

  2. Pichiciego nurcesado says:
    18 de Janeiro de 2026 às 14:54

    A solução é motivar os miúdos para algo que achem ainda mais interessante do que os telemóveis. Dar-lhes a conhecer o que mais existe para além do telemóvel. Quem sabe, poderão vir a interessar-se por um qualquer desporto e há tantos à escolha desde os mais exigentes fisicamente como atletismo, ginástica, ciclismo, ténis, natação, canoagem, artes marciais, dança, futebol, futsal, andebol, basquetebol… até desportos ou actividades fisicamente menos exigentes como tiro com arco e flecha, hipismo, pesca, ténis de mesa, xadrez…
    No meu tempo de juventude e durante os tempos livres a bicicleta foi sempre uma opção sozinho ou em grupo. Também nos juntávamos-nos uns quantos (até quando faltava um professor) e íamos até ao salão de jogos mais próximo jogar bilhar/snooker, matraquilhos ou o que mais por lá houvesse.

  3. RAVEN says:
    18 de Janeiro de 2026 às 15:17

    Discordo. Quando há exagero há que retirar ou bloquear. A dependência de tecnologias é um flagelo. Se não acatam ordens para se desligarem por eles mesmos, têm de ser forçados a pousarem-nos… Claro que cada cDi é um caso, mas tem de haver autoridade e respeito pela mesma. Educar não é dizer sempre que sim ou permitir tudo. Têm de haver limites

  4. Factos says:
    18 de Janeiro de 2026 às 15:29

    A solução é mesmo rezar muito para que não se tornem uns inúteis da sociedade, mas acaba sempre por se rezar em vão.

