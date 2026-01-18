O seu filho está viciado no smartphone? Solução não é tirar-lho
A tecnologia faz hoje parte integrante da vida dos mais jovens. Smartphones, redes sociais, plataformas digitais e inteligência artificial moldam a forma como comunicam, aprendem e constroem a sua identidade. Se o seu filho está "viciado" no smartphone, a solução não é tirar-lho.
Uso do smartphone passa por educar para o uso consciente
As novas gerações são nativas digitais. Desde cedo contactam com dispositivos e aplicações que facilitam o acesso à informação e à aprendizagem, mas que também expõem a novos riscos. A dependência de ecrãs, a pressão das redes sociais, a desinformação e os problemas de privacidade são desafios reais que exigem atenção.
Mais do que restringir o acesso à tecnologia, o caminho passa por educar para o uso consciente, isto porque o cérebro jovem ainda está em construção.
Saber usar ferramentas digitais é importante, mas compreender os seus impactos, sociais, psicológicos e éticos, é ainda mais relevante.
Proteger a juventude no mundo digital não significa desligá-la da tecnologia, mas sim capacitar para uma utilização responsável.
É importante que se partilhe com eles informações sobre o cérebro, se explique como funcionam os estímulos digitais, se mostre como as plataformas exploram emoções e atenção, etc. De salientar também que os pais funcionam como modelo.
Como se um qualquer Pai normal tivesse capacidade para isso 🙂 Infelizmente o ensino 3.º mundista deste “país” não está capacitado para a Juventude informática actual 🙂 Relativamente ao ensino até ao 12.º ano ainda estamos por aqui na pré-história ! Veja-se a miséria intelectual como alguns jovens chegam ao universitário…especialmente do ensino público…
A solução é motivar os miúdos para algo que achem ainda mais interessante do que os telemóveis. Dar-lhes a conhecer o que mais existe para além do telemóvel. Quem sabe, poderão vir a interessar-se por um qualquer desporto e há tantos à escolha desde os mais exigentes fisicamente como atletismo, ginástica, ciclismo, ténis, natação, canoagem, artes marciais, dança, futebol, futsal, andebol, basquetebol… até desportos ou actividades fisicamente menos exigentes como tiro com arco e flecha, hipismo, pesca, ténis de mesa, xadrez…
No meu tempo de juventude e durante os tempos livres a bicicleta foi sempre uma opção sozinho ou em grupo. Também nos juntávamos-nos uns quantos (até quando faltava um professor) e íamos até ao salão de jogos mais próximo jogar bilhar/snooker, matraquilhos ou o que mais por lá houvesse.
Discordo. Quando há exagero há que retirar ou bloquear. A dependência de tecnologias é um flagelo. Se não acatam ordens para se desligarem por eles mesmos, têm de ser forçados a pousarem-nos… Claro que cada cDi é um caso, mas tem de haver autoridade e respeito pela mesma. Educar não é dizer sempre que sim ou permitir tudo. Têm de haver limites
A solução é mesmo rezar muito para que não se tornem uns inúteis da sociedade, mas acaba sempre por se rezar em vão.