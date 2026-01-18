O seu filho está viciado no smartphone? Solução não é tirar-lho

A tecnologia faz hoje parte integrante da vida dos mais jovens. Smartphones, redes sociais, plataformas digitais e inteligência artificial moldam a forma como comunicam, aprendem e constroem a sua identidade. Se o seu filho está "viciado" no smartphone, a solução não é tirar-lho.

Uso do smartphone passa por educar para o uso consciente

As novas gerações são nativas digitais. Desde cedo contactam com dispositivos e aplicações que facilitam o acesso à informação e à aprendizagem, mas que também expõem a novos riscos. A dependência de ecrãs, a pressão das redes sociais, a desinformação e os problemas de privacidade são desafios reais que exigem atenção.

Mais do que restringir o acesso à tecnologia, o caminho passa por educar para o uso consciente, isto porque o cérebro jovem ainda está em construção.

Saber usar ferramentas digitais é importante, mas compreender os seus impactos, sociais, psicológicos e éticos, é ainda mais relevante.

Proteger a juventude no mundo digital não significa desligá-la da tecnologia, mas sim capacitar para uma utilização responsável.