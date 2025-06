Empresa de táxis a hidrogénio não aguentou e mudou para carros elétricos a bateria

O plano era ambicioso, mas o resultado parece ter ficado aquém do esperado. Em Paris, uma empresa de táxis a hidrogénio teve de abandonar este combustível e mudar a sua frota para carros elétricos a bateria.

Pioneira em táxis a hidrogénio na região de Paris desde 2015, a empresa Hype decidiu abandonar os seus veículos equipados com uma célula de combustível de hidrogénio, em resposta a alguns problemas, de entre os quais:

Aumento descontrolado do preço do hidrogénio;

Falta de infraestruturas;

Falência do fornecedor de eletrolisadores McPhy.

De forma ambiciosa, a empresa começou por planear a implementação de 300 táxis a hidrogénio, estabelecendo o objetivo de chegar aos 600 veículos em 2020 e aos 1000 a médio prazo.

Hype culpa o "oligopólio" pelo fracasso dos táxis a hidrogénio

Apesar da ambição com que o projeto arrancou, o custo do hidrogénio cinza, que duplicou desde 2021, bem como a falta de fornecimento do prometido hidrogénio verde na zona de Paris, castraram o sucesso da empresa.

Numa publicação no LinkedIn, a Hype argumentou que esta situação se agravou, após a entrada da TotalEnergies e da Air Liquide no setor.

A empresa de táxis acusa as duas empresas de criarem "um oligopólio" sobre o combustível, controlando a HysetCo, a Hy24 e outras entidades do ecossistema, impedindo a concorrência e contribuindo para o aumento do preço do hidrogénio.

Além disso, questiona a transparência dos seus planos relativamente ao hidrogénio verde, acusando as empresas de captar ajudas públicas sobre essa promessa, mas sem cumprir a implementação.

Para a Hype, "a gota de água" foi a falência da empresa McPhy, a única fabricante francesa de eletrolisadores.

Com ambições estabelecidas e projetos avançados, a empresa de táxis ficou sem fornecedor de peças de reposição e serviço técnico, num duro golpe à credibilidade de uma empresa cuja estratégia reunia, desde logo, céticos.

Entretanto, deixando para trás o hidrogénio, a Hype vai estrear várias centenas de táxis elétricos a bateria ainda este ano, procurando que, até 2030, Paris tenha uma frota de táxis 100% elétrica.