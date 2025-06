Spotify HiFi está muito próximo: há novas pistas sobre o plano com áudio sem perdas

Após uma longa espera, a tão aguardada funcionalidade de áudio sem perdas do Spotify, conhecida internamente como HiFi, parece estar finalmente a aproximar-se do lançamento.

Novas revelações sobre o Spotify HiFi

Recentemente, o utilizador Spicetify, através da plataforma X, partilhou capturas de ecrã que exibem múltiplas referências à qualidade de reprodução lossless (sem perdas) na interface do Spotify. Estas indicações surgem tanto no processo de integração de novos subscritores como nos menus de seleção de qualidade de reprodução e download, entre outras secções da aplicação.

A expectativa em torno do Spotify HiFi tem sido considerável, especialmente desde o seu anúncio original no início de 2021. Desde então, transformou-se numa das promessas mais antecipadas e, até agora, não cumpridas pela gigante sueca do streaming de áudio. Felizmente, a acumulação de indícios sugere que desta vez o lançamento poderá estar verdadeiramente ao virar da esquina.

As imagens divulgadas por Spicetify sugerem que o Spotify não tenciona apenas promover o plano de áudio sem perdas junto dos novos utilizadores, mas também elucidar sobre os seus benefícios e as suas exigências. Observa-se uma secção que explica que a música com qualidade lossless ocupa mais espaço de armazenamento e consome um volume de dados superior.

Adicionalmente, é realçado que requer uma ligação à internet com débito considerável para se usufruir da experiência a 100%.

Outra funcionalidade que o Spotify parece pretender introduzir com a estreia do plano HiFi é uma ferramenta destinada a verificar a compatibilidade dos auscultadores dos utilizadores com o áudio sem perdas. Isto garante que o equipamento utilizado permite tirar o máximo partido da qualidade superior.

Detalhes mais técnicos

As capturas de ecrã também adiantam detalhes técnicos interessantes sobre o Spotify HiFi. Por exemplo, a plataforma menciona que a opção lossless permitirá reproduzir "música de alta fidelidade" com uma qualidade de até 24 bits/44.1 kHz.

Relativamente ao consumo de dados, estima-se que a audição de faixas sem perdas possa consumir até 1 GB por hora. Este valor é consideravelmente superior aos cerca de 100 MB por hora requisitados pela atual configuração de qualidade máxima (320 kbps).

É ainda indicado que a funcionalidade lossless estará acessível através do Spotify Connect, permitindo a sua utilização em qualquer dispositivo sem fios compatível, e não apenas com auscultadores. A sua disponibilidade abrangerá as aplicações para desktop e dispositivos móveis, bem como a versão web da plataforma.

Conforme noticiamos no início deste ano, especula-se que o Spotify planeia integrar o suporte para áudio sem perdas num novo plano denominado "Music Pro". Este poderá ter um custo adicional entre 5 a 6 dólares mensais em relação à subscrição Premium convencional. Contudo, a intenção da plataforma sueca poderá não se limitar a oferecer uma qualidade sonora superior, mas também complementá-la com outros benefícios.

