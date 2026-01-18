“Completo idiota”: Ryanair na mira de Elon Musk, após insultos

Não é novidade que Elon Musk não escreve elaborados comunicados, enviando-os à imprensa. Por sua vez, utiliza as redes sociais, em frases curtas e muito claras. Fazia-o pelo Twitter e fá-lo, agora, por via do X. A mais recente atualização dá conta da potencial compra da Ryanair. A ser a sério ou não, os mercados de previsão já lançaram as odds.

Na semana passada, Elon Musk viu-se envolvido em mais uma polémica, após Michael O'Leary, diretor-executivo da Ryanair, ter rejeitado a ideia de incorporar a Starlink na frota da companhia aérea.

Conforme projetado, a integração poderia custar a considerável quantia de 250 milhões de dólares por ano, tendo em conta o aumento dos custos de combustível, devido ao peso e resistência das antenas.

Além disso, os passageiros de voos curtos não estão dispostos a pagar por Wi-Fi, na opinião do diretor-executivo da companhia aérea, à Reuters.

Numa entrevista a uma rádio irlandesa, Michael O'Leary reforçou a sua perpetiva, chamando "idiota" e Elon Musk e dizendo que as pessoas não deveriam prestar-lhe atenção.

Não tardou até que Elon Musk opinasse sobre essa rejeição:

Provavelmente motivado por uma ideia dada por um utilizador, questionou se deveria comprar a companhia aérea, sugerindo que o atual diretor-executivo é um "completo idiota".

Segundo Musk, uma vez que a conectividade a bordo é cada vez mais uma necessidade, em vez de um luxo, as companhias aéreas que não oferecem Internet, como a Ryanair, correm o risco de perder a sua base de clientes.

Mercado de previsões já lançou as odds para a potencial compra da Ryanair

Na sexta-feira, os apostadores da Polymarket, uma plataforma de previsão baseada em criptomoedas, começaram a ponderar as probabilidades de Elon Musk comprar, de facto, a Ryanair.

Aquando de uma publicação da plataforma de apostas sobre este tema, através do X, a probabilidade situava-se nos 26%, segundo os apostadores.

Segundo a Benzinga, entretanto, as odds foram caíndo, ao longo do tempo, situando-se, ontem, nos 9%.

A tendência de queda e o baixo volume de negociação indicam, segundo o mesmo órgão especializado em finanças, que os participantes consideram altamente improvável que Elon Musk concretize a compra da Ryanair.

