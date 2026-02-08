Disney+ perde Dolby Vision e HDR10+ por disputa de patentes! Portugal entre os afetados

A Disney+ tem oferecido aos utilizadores o acesso a tecnologias que elevam os seus conteúdos a um novo nível. Estas estão disponíveis nos pacotes premium, mas uma surpresa surgiu entretanto. Do que se sabe, a Disney+ perdeu o Dolby Vision e o HDR10+ por uma disputa de patentes. Infelizmente, Portugal está entre os países afetados.

Disney+ perde Dolby Vision e HDR10+

Um grande golpe para os subscritores europeus do Disney+ Premium: há várias semanas, a plataforma perdeu silenciosamente o suporte para Dolby Vision e HDR10+. Este contratempo é apresentado como um problema “técnico”, mas acredita-se que seja uma cortina de fumo para uma disputa de patentes. Como resultado, o conteúdo é agora apenas exibido em HDR10 padrão, comprometendo a proposta premium do serviço.

A Disney+ parece estar a enfrentar um pequeno problema técnico na Europa. A plataforma de streaming oferece várias opções de subscrição, incluindo um plano premium por 16€ por mês. Um dos seus principais atrativos é a possibilidade de ver filmes e séries nos formatos HDR mais populares, como o Dolby Vision e o HDR10+.

Disputa de patentes deverá ser a causa

No entanto, segundo informações obtidas, desde o final de 2025, já não é possível visualizar conteúdos nestes formatos. Apenas o formato mais simples, HDR10, continua disponível. Todas as menções ao Dolby Vision desapareceram das páginas de suporte do Disney+.

Além disso, sabe-se que o caso é mais complexo do que uma simples questão técnica. A Disney+ é acusada pela empresa americana InterDigital de infringir as suas patentes. O tribunal emitiu uma injunção contra a plataforma, obrigando-a a cessar a utilização destes padrões.

Portugal está entre os países afetados

Em comunicado de imprensa, a Disney+ não nega a remoção do Dolby Vision, mas também não comenta os processos judiciais. Revela que o suporte a Dolby Vision para conteúdo está atualmente indisponível em diversos países europeus devido a dificuldades técnicas. Garantem que trabalham para restabelecer o acesso ao Dolby Vision e vão dar mais informações assim que possível. O suporte a 4K UHD e HDR continua disponível em dispositivos compatíveis.

Resumindo, quem tiver uma subscrição Disney+ Premium, a única vantagem relativamente à subscrição standard é a possibilidade de ver filmes em 4K e HDR10, mas a qualidade é significativamente inferior aos padrões mais avançados. De notar, no entanto, que o IMAX Enhanced continua disponível.