VULKKANO: som de alta qualidade a preços acessíveis

Quando se fala em áudio doméstico, muitas vezes existe a ideia de que é preciso gastar muito para alcançar uma experiência verdadeiramente imersiva. A VULKKANO nasceu precisamente para contrariar essa perceção. Hoje damos a conhecer toda a linha da marca, que vai desde colunas para home cinema, gaming, subwoofers ou headphones.

Marca europeia, fundada em Valência, posiciona-se como uma alternativa especializada e acessível para quem procura transformar o ambiente sonoro em casa ou no trabalho sem comprometer o orçamento.

Com quase duas décadas de experiência no setor, a VULKKANO alia inovação tecnológica, design minimalista e preços justos. A sua missão é clara: oferecer som de alta qualidade a todos, seja em setups de cinema em casa, ambientes de trabalho, gaming ou criação de conteúdos.

Filosofia e identidade da marca

O lema da VULKKANO, "Sound that connects", resume bem a sua visão: o som deve ligar pessoas e contextos. É por isso que a marca aposta em produtos versáteis, capazes de se adaptar a diferentes necessidades. O design segue uma linha moderna e discreta, disponível em acabamentos elegantes como preto e castanho, para se integrar facilmente em qualquer espaço. A inspiração mediterrânica está presente de forma subtil, mas o foco principal é a tecnologia e a acessibilidade.

Gama ARC: colunas ativas com HDMI ARC

A gama ARC representa o núcleo do catálogo VULKKANO. Estas colunas ativas foram desenhadas para oferecer potência e clareza, mas sobretudo para simplificar a ligação a televisores modernos através da porta HDMI ARC. Este detalhe, muitas vezes reservado a sistemas premium, permite que o som da TV seja transmitido com qualidade e sem complicações de cabos extra.

Os modelos disponíveis adaptam-se a diferentes necessidades:

A4 ARC – compacto e versátil, ideal para espaços reduzidos, como quartos ou escritórios. Apesar do tamanho, oferece conectividade completa (HDMI ARC, Bluetooth, ótica e analógica) e potência suficiente para uso diário.

– compacto e versátil, ideal para espaços reduzidos, como quartos ou escritórios. Apesar do tamanho, oferece conectividade completa (HDMI ARC, Bluetooth, ótica e analógica) e potência suficiente para uso diário. A5 ARC – o modelo mais popular na Europa. Equilibra potência e clareza, tornando-se perfeito para salas médias e para quem procura substituir uma soundbar por algo mais robusto. Com 80W RMS, consegue encher a sala com som detalhado e envolvente.

– o modelo mais popular na Europa. Equilibra potência e clareza, tornando-se perfeito para salas médias e para quem procura substituir uma soundbar por algo mais robusto. Com 80W RMS, consegue encher a sala com som detalhado e envolvente. A6 ARC – a opção mais potente da gama, com 120W RMS. Pensada para salas grandes ou setups de cinema em casa, alia graves profundos a um som equilibrado em todas as frequências.

Todas as colunas da gama incluem controlo remoto, modos de equalização predefinidos e a possibilidade de ajuste manual, permitindo personalizar a experiência de som ao gosto de cada utilizador.

Subwoofers VULKKANO

Nenhum sistema de som fica completo sem um bom subwoofer, e a VULKKANO entende bem esse ponto. A marca desenvolveu três modelos que se ajustam a diferentes contextos:

SUB6 – compacto e discreto, perfeito para quem tem pouco espaço mas não quer abdicar de graves sólidos.

– compacto e discreto, perfeito para quem tem pouco espaço mas não quer abdicar de graves sólidos. SUB8 – o mais equilibrado da gama e também o mais popular. Ideal para salas de dimensão média, oferece graves potentes sem exageros.

– o mais equilibrado da gama e também o mais popular. Ideal para salas de dimensão média, oferece graves potentes sem exageros. SUB10 – o mais robusto, pensado para cinema em casa e setups mais exigentes. Com graves profundos e envolventes, transforma qualquer filme ou jogo numa experiência imersiva.

Todos os subwoofers são ativos, ou seja, têm amplificação própria, e incluem controlos para ajustar volume e frequência de corte. Isso garante flexibilidade total na integração com colunas da própria VULKKANO ou de outras marcas.

Colunas Desktop série T

A série T foi desenhada a pensar em quem procura colunas compactas mas potentes para o dia a dia. São ideais para secretárias, setups de computador ou mesmo para substituir uma soundbar de TV em espaços mais pequenos.

T40 ARC – com 40W RMS, é suficiente para divisões pequenas e médias. Mantém a conectividade típica da VULKKANO (HDMI ARC, Bluetooth, ótica e saída para subwoofer).

– com 40W RMS, é suficiente para divisões pequenas e médias. Mantém a conectividade típica da VULKKANO (HDMI ARC, Bluetooth, ótica e saída para subwoofer). T50 ARC – com 50W RMS, oferece graves reforçados e maior clareza nas frequências altas. É a escolha indicada para quem quer um equilíbrio entre tamanho compacto e desempenho superior.

Ambos os modelos destacam-se pelo design minimalista e pelas dimensões reduzidas, sem comprometer a potência. Para quem passa muitas horas em frente ao computador, são uma solução prática e elegante.

Monitores ativos PRO4

A VULKKANO também aposta em utilizadores mais exigentes, como criadores de conteúdos e músicos. Assim, desenvolveu os PRO4, monitores ativos que combinam precisão com versatilidade.

Equipados com um woofer de 4" e um tweeter de cúpula de seda de 1", oferecem resposta em frequência equilibrada dos 50Hz aos 20kHz. Com potência de 80W RMS, são capazes de reproduzir som detalhado, ideal tanto para edição de áudio como para um uso mais generalista.

As opções de conectividade incluem TRS, RCA, ótica e Bluetooth, o que os torna adequados a diferentes setups. Além disso, contam com equalizador físico para ajustar graves e agudos, e uma saída frontal para auscultadores, que aumenta a flexibilidade. Disponíveis em preto ou branco, adaptam-se a diferentes estilos de estúdio ou sala.

Headphones VULKKANO

A marca expandiu recentemente o seu catálogo com os primeiros modelos de auscultadores over-ear com fio: HC10 TURIA e HC20 IRATI. Estes headphones foram concebidos para oferecer conforto prolongado e som detalhado, reforçando o compromisso da VULKKANO em cobrir todas as necessidades de áudio, desde colunas a soluções pessoais de escuta.

Conclusão

Com a gama ARC, os subwoofers, a série T, os PRO4 e agora os novos auscultadores, a VULKKANO apresenta um catálogo completo e diversificado, sempre com o objetivo de tornar o som de alta qualidade acessível a todos.

Para quem procura uma alternativa sólida às marcas mais caras, mas sem abdicar de desempenho, design e fiabilidade, a VULKKANO é uma escolha segura. E a evolução não fica por aqui: em breve chegarão também os gira-discos e novas versões das colunas premium, reforçando o compromisso da marca com a inovação e com a melhoria contínua da experiência sonora.

VULKKANO