Tudo pronto para o Mundial 2026? 10 gadgets para transformar a sua casa numa fan zone

O Mundial de Futebol 2026 aproxima-se e, para muitos adeptos, a experiência não se resume apenas aos jogos. Entre televisões maiores, som mais imersivo e iluminação inteligente, há vários gadgets que podem transformar qualquer sala numa autêntica fan zone.

Os grandes eventos desportivos são sempre uma boa desculpa para receber amigos e melhorar a experiência de entretenimento em casa.

Com o Mundial 2026 a prometer jogos em alta definição, transmissões mais interativas e muitas horas em frente ao ecrã, alguns gadgets - e não só - podem fazer toda a diferença no ambiente dos jogos.

De facto, hoje em dia, já não é preciso investir fortunas para criar uma experiência próxima da de um estádio ou de um cinema, pois existem soluções acessíveis e fáceis de instalar que elevam bastante a qualidade das sessões de futebol entre amigos e família.

Prepare a sua casa para o Mundial 2026!

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O Mundial 2026 será, provavelmente, um dos eventos desportivos mais acompanhados dos últimos anos e preparar a casa para essa experiência pode ser até divertido, alargando o espírito que este tipo de competição já promove.

Entre imagem, som, iluminação e conectividade, existem hoje gadgets para todos os orçamentos que ajudam a transformar qualquer sala numa verdadeira fan zone.

Com a sala ou o jardins prontos, não se esqueça do cachecol!