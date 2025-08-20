Pixel Buds 2a e Pro 2: a mestria tecnológica da Google aplicada ao áudio

Aplicando a sua mestria tecnológica, a Google acaba de lançar os seus mais recentes auriculares. Os Pixel Buds Pro 2, os auriculares de topo assinados pela empresa, integram o Gemini, e combinam design, desempenho e inteligência.

Pixel Buds Pro 2 entregam o que de melhor a Google faz no áudio

Os Pixel Buds Pro 2 combinam design, desempenho e inteligência para oferecer uma experiência de áudio extraordinária.

Estes auriculares foram criados para serem os mais confortáveis de sempre, servindo de inspiração para o design dos novos Pixel Buds 2a.

Para obter o melhor ajuste, basta usar o estabilizador ajustável: rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para um ajuste firme durante os treinos, ou no sentido dos ponteiros para garantir conforto durante todo o dia.

Além disso, foram os primeiros auriculares criados com o chip Google Tensor A1, que oferece processamento de áudio com latência ultrabaixa, e o Cancelamento ativo de ruído é duas vezes mais eficaz do que nos auriculares da geração anterior.

O Áudio adaptável ajusta-se automaticamente ao ruído do ambiente, ajudando a reduzir os sons e a minimizar as distrações em ambientes ruidosos, e proporcionando uma audição confortável sem desligar do meio envolvente.

Além disso, com a Proteção contra ruído alto, os auriculares abafam automaticamente ruídos altos e súbitos, por forma a proteger a audição.

Com os novos Pixel Buds Pro 2, equipados com um acelerómetro avançado e sensores dedicados, o utilizador pode atender chamadas e responder a mensagens de texto mesmo que tenha as mãos ocupadas: basta acenar ou abanar a cabeça para aceitar ou recusar chamadas e responder a mensagens de texto.

Para interações nítidas com o Gemini Live em vários ambientes, os Pixel Buds Pro 2 usam processamento de áudio avançado para dar prioridade à voz do utilizador e eliminar o ruído de fundo, para que as conversas com o Gemini Live decorram sem interrupções.

Mais do que isso, o utilizador pode receber notificações úteis quando a caixa de carregamento estiver com pouca bateria ou totalmente carregada, e pode consultar os níveis de bateria a qualquer momento, diretamente no Pixel, através do widget da bateria.

Os Pixel Buds Pro 2 estão, agora, disponíveis em Pedra lunar.

Especificações Pixel Buds Pro 2 Dimensões : Cada auricular - 22,74 mm x 23,08 mm x 17,03 mm Caixa de carregamento - 25,0 mm x 49,9 mm x 63,3 mm

: Peso : Cada auricular - 4,7 g Caixa de carregamento com os auriculares - 65 g

: Compatibilidade : Bluetooth 4.0, incluindo Android, iOS, tablets e computadores

: Bluetooth 4.0, incluindo Android, iOS, tablets e computadores Conectividade : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Processador : Tensor A1

: Tensor A1 Resistentes ao suor e à água: Auriculares - IP54 Caixa de carregamento - IPX4

Carregamento: porta USB-C e wireless

Pixel Buds 2a são inspirados nos auriculares de topo da Google

Inspirados no design líder do setor dos Pixel Buds Pro 2, os Pixel Buds 2a conferem conforto, nitidez, e cancelamento ativo de ruído com Silent Seal 1.5, bem como bateria para todo o dia com a caixa de carregamento.

Com um estabilizador ajustável, para maior conforto, a Google criou os Pixel Buds 2a para serem os auriculares mais leves e pequenos da A-Series até à data.

Com uma classificação IP54 de resistência à água e ao suor, os Pixel Buds 2a foram construídos para resistir a treinos exigentes ou chuvas.

Esta é a primeira vez que o utilizador tem o cancelamento ativo de ruído com Silent Seal 1.5 nos auriculares A-Series, podendo bloquear ruídos externos e ouvir nitidamente, sem interrupções, ou mudar para o modo transparência, quando quiser ouvir o mundo à sua volta.

A Google promete um som claro e nítido, graças à acústica redesenhada e ao altifalante dinâmico de 11 mm, bem como personalização do som, com o equalizador.

Os Pixel Buds 2a podem ser utilizados sem o smartphone, bastando um toque para iniciar uma conversa com o Gemini, reproduzir, pausar, ignorar faixas e alternar entre o cancelamento ativo de ruído e o modo transparência.

Equipados com o chip Tensor A1, os Pixel Buds 2a oferecem um áudio premium, com música mais nítida, rica e cheia de detalhe, e chamadas mais claras do que nunca.

Segundo a Google, este chip consegue processar o áudio 90 vezes mais rápido do que a velocidade do som para se adaptar ao utilizador e ao ambiente envolvente, eliminando ruídos indesejados.

Além disso, desbloqueia o poder da IA avançada da Google e das funcionalidades do Gemini.

O chip Tensor A1 contribui, também, para uma maior autonomia: até 7 horas de tempo de audição com o cancelamento ativo de ruído ligado e até 20 horas com a ajuda da caixa de carregamento.

Os Pixel Buds 2a estão disponíveis por 149€.