Google copia a Apple e lança uma aplicação de Diário exclusiva

Parece que as musas da inspiração viajaram do outro lado do oceano: a Google acaba de apresentar uma nova aplicação chamada “Diário”, destinada apenas a dispositivos Pixel.

Estão na moda dos diários digitais

Sim, trata-se de um diário digital com estilo, exclusivo e quase com glamour (muito semelhante à App Diário da Apple).

Não é preciso ser fã de memes para perceber a mensagem: o diário privado já não é uma característica exclusiva do iPhone e agora os utilizadores Android mais privilegiados também poderão exibir um.

O Diário permite guardar pensamentos, adicionar fotos ou locais visitados e até descobrir frases para estimular a criatividade (no estilo “inspira-te a escrever e melhora o teu bem-estar”), embora tudo siga um formato muito, muito parecido com o Diário “made in Cupertino”.

Está bloqueado para utilizadores Pixel, acrescentando esse sentido de exclusividade que a Apple aperfeiçoa há anos. E não penses em instalá-lo noutro telemóvel: por agora, não há permissão para tal na loja, pelo menos oficialmente.

A aplicação foi pensada para integrar-se com o ecossistema Google, aproveitando funções de localização, lembretes e sincronização com outros serviços da empresa.

Assim, o seu “eu digital” alimenta-se de dados já existentes e organiza-se automaticamente, algo que soa tão útil quanto inquietante.

Tudo isto, claro, com a estética minimalista que caracteriza as apps mais recentes de Mountain View. O problema é que é difícil não sentir um déjà vu: se a Apple lançou primeiro, agora a Google adapta com alguns retoques.

A Google decidiu que o diário íntimo, aquela coisa de “a minha vida e eu”, merece a sua própria app exclusiva. E, surpreendentemente, não exige subscrição: basta ter um Pixel no bolso.