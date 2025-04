O possível preço do Google Chrome foi revelado e este não será barato

A Google está envolvida num processo que pode levar à perda de um dos seus maiores ativos. A decisão da venda do Chrome pode ser uma realidade e os candidatos alinham-se naturalmente. Ainda com muitas incertezas, surge agora uma informação importante. O possível preço do Google Chrome foi anunciado e este não será barato.

Possível preço do Chrome foi revelado

O processo anticoncorrência em curso contra a Google nos EUA está no centro do mundo da tecnologia. O CEO da DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, que testemunhou no processo, afirmou que o valor do popular browser Chrome da Google pode chegar aos 50 mil milhões de dólares.

Gabriel Weinberg realçou que este número é uma estimativa “aproximada”. A estrutura financeira da DuckDuckGo não é suficiente para suportar uma aquisição deste preço, disse. No entanto, há rumores de que a empresa poderia comprar o Chrome se os obstáculos financeiros fossem ultrapassados.

Outras empresas tecnológicas, como a OpenAI e a Perplexity, também disseram que estariam interessadas se o Chrome fosse oferecido para venda. Estes desenvolvimentos mostram que o Chrome atrairá um grande interesse no setor tecnológico se for colocado à venda.

Browser da Google não será nada barato

O caso, aberto com o apoio do Departamento de Justiça dos EUA, chamou a atenção quando o juiz distrital dos EUA, Amit Mehta, decidiu que a Google tinha estabelecido ilegalmente um monopólio dos motores de busca. Após esta decisão, começaram a ser discutidas várias sanções e propostas de solução, como a venda do Chrome. No entanto, ainda não há uma decisão final do tribunal.

A Google, por outro lado, não está disposta a vender o Chrome voluntariamente. A empresa deixou claro que irá recorrer de qualquer eventual decisão de venda tomada pelo tribunal. O processo tem o potencial de impactar não só o mercado dos motores de busca, mas também o ecossistema geral da Internet.

Esta é uma questão que ainda poderá demorar algum tempo a ter uma decisão, mas que poderá fazer história. A Google poderá perder de vez um dos seus ativos mais importantes ou, por outro lado, garantir que continua a controlar este browser que é o mais usado na Internet, com tudo o que isso traz agregado para a gigante das pesquisas.