Impressora 3D FLSUN T1 – a impressão 3D a uma velocidade “ultra rápida”

​A FLSUN T1 é uma impressora 3D de alta velocidade que combina desempenho avançado com funcionalidades inteligentes, posicionando-se como uma solução robusta tanto para entusiastas como para profissionais da impressão 3D.​

Construída com uma estrutura totalmente metálica, a impressora 3D FLSUN T1, apelidada como "Ultra-High Speed", assegura estabilidade mesmo em velocidades de impressão elevadas. O seu volume de impressão é de Φ260x330mm³, permitindo a criação de objetos de dimensões consideráveis. ​

Desempenho de impressão e funcionalidades inteligentes

Equipada com um motor de passo de alta potência, a FLSUN T1 alcança velocidades de impressão até 1000 mm/s e uma aceleração máxima de 30.000 mm/s². A extrusora direct drive de dupla engrenagem, em conjunto com o hotend de alto fluxo e o bocal de 0,4 mm capaz de atingir 300 °C, permite a utilização de diversos materiais, incluindo PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA e PC. ​

A FLSUN T1 incorpora várias funcionalidades inteligentes que melhoram a experiência de impressão. A Compensação de Vibrações reduz eficazmente as vibrações durante a impressão em alta velocidade, melhorando a qualidade dos objetos produzidos.​

O Nivelamento Automático, que também está integrado nessas funcionalidades, garante uma calibração precisa da mesa de impressão, assegurando a aderência adequada da primeira camada.​ Já a Deteção de Filamento interrompe a impressão e alerta o utilizador quando o filamento termina ou apresenta problemas.​

Há ainda a destacar a Monitorização Remota com IA: através de uma câmara integrada, permite ao utilizador o acompanhamento em tempo real do progresso da impressão e a criação de vídeos em time-lapse.​

A Filtragem de Ar é outro dos aspetos relevantes desta impressora 3D. Equipada com um filtro HEPA e carvão ativado, melhora a qualidade do ar que provém do ambiente de impressão. ​

Interface e software

A impressora possui um ecrã tátil a cores de 4,3 polegadas, com uma interação intuitiva. É compatível com diversos softwares de Slicing, incluindo o FLSUN Slicer 2.0, que apresenta uma interface renovada e caminhos de corte otimizados. ​

A FLSUN T1 inclui funcionalidades como suspensão automática do ecrã, paragem automática do aquecimento e retoma da impressão após falha de energia, contribuindo para a segurança e eficiência energética durante o processo de impressão. ​

Preço e disponibilidade

A FLSUN T1 destaca-se pela sua combinação de alta velocidade, precisão e funcionalidades inteligentes, tornando-se uma opção atrativa para quem procura uma impressora 3D eficiente e versátil. A sua capacidade de trabalhar com uma variedade de materiais e o design robusto fazem dela uma escolha sólida para diversas aplicações no universo da impressão 3D.

A impressora 3D FLSUN T1 está disponível atualmente por 319€ com o código de desconto T1U50, em armazém europeu.

