Não deixe para a última: 10 sugestões para surpreender no Dia dos Namorados

Entre flores, chocolates e jantares, a tecnologia assume-se, também, como uma boa forma de mostrar o nosso amor ou amizade por alguém. No Dia dos Namorados, uma prenda bem escolhida pode ser o detalhe perfeito para surpreender. Deixamos-lhe algumas sugestões!

No Dia dos Namorados, oferecer uma prenda pode ser mais do cumprir a tradição.

Indo além das flores - que podem ser incluídas, ainda assim -, o dia 14 de fevereiro é a oportunidade ideal para mostrar que se conhece verdadeiramente a outra pessoa, que se está realmente atento aos detalhes que vão sendo desvendados ao longo do ano.

De facto, as melhores escolhas podem nascer da atenção a esses detalhes, aos gostos, às rotinas e até às pequenas queixas do dia a dia.

Uma boa prenda deve refletir interesses pessoais e demonstrar cuidado, seja através de algo que alimenta uma paixão, resolve um problema ou torna simplesmente os dias mais agradáveis.

Assim, deixamos-lhe algumas sugestões para que não se fique pelos chocolates!

10 sugestões de prenda para dar mais do que flores

Nunca falha. Se a sua cara metade ainda não tema carteira destas, pode ser uma excelente prenda. Protege cartões de furtos digitais, garantindo segurança em deslocações.

O design compacto facilita o transporte de dinheiro (em notas), documentos e cartões sem ocupar espaço.

Mais um must-have: uma estação de carregamento MagSafe permite recarregar vários dispositivos sem fios, mantendo a mesa de cabeceira ou o móvel da entrada de casa, por exemplo, organizados.

Compatível com iPhones e acessórios MagSafe, pode ser a prenda ideal para os entusiastas da Apple que se renderam a vários dos seus gadgets.

Para Android, existem opções, também.

Uma coluna assegura som portátil de qualidade para qualquer ambiente, seja dentro ou fora de casa.

A conectividade sem fios permite ligar facilmente a telemóveis e tablets e pode, para os fãs de música, ser a prenda ideal.

Na linha da sugestão anterior, esta é dedicada àqueles que são incapazes de tomar um banho sem música.

Resistente à água, uma coluna deste tipo permite ouvir música sem preocupações, seja no chuveiro, ou na praia ou piscina, mantendo a qualidade do som.

Para os fãs de cozinha e de ingredientes frescos, um jardim interior facilita o cultivo de ervas, flores ou pequenas plantas dentro de casa, mantendo a jardinagem simples.

Esta prenda pode ser ideal para aqueles que fazem questão de ter as suas ervas aromáticas sempre frescas e à mão.

Para quem não descura o café ou chá quente durante toda a manhã, uma caneca deste tipo pode ser uma grande aliada. Mantém a bebida na temperatura ideal durante horas, evitando café ou chá frio.

Algumas opções permitem que se conecte a aplicações para controlo da temperatura conforme a preferência.

Clássico gira-discos. Torna o gosto pelos vinis ainda mais simples e automático, sem necessidade de ajustes manuais.

Por manter a qualidade sonora e o charme do vinil clássico, pode ser a prenda ideal para os verdadeiros fãs de música.

Nesta onda, aliás, se o gira-discos já não for uma necessidade, há sempre discos (icónicos ou não) que podem ser excelentes prendas.

Para os adeptos do bem-estar, um despertador inteligente pode ser uma boa prenda. Ajusta horários e rotinas de sono de forma inteligente, despertando no momento ideal.

Permite configurar alarmes personalizados, luzes e sons para começar o dia de forma mais natural.

Não sendo tecnologia, poderão ser um bom presente para os geeks mais distraídos. Além de durarem a vida toda, as flores são uma expressão de criatividade, servindo de decoração, sem precisarem de qualquer manutenção.

Podem ser montadas e personalizadas, oferecendo uma experiência divertida.

Para os control freak, um calendário digital pode ser ideal, pois permite organizar compromissos, tarefas e eventos com alertas automáticos.

É especialmente útil, porque permite sincronizar com dispositivos e ajustar horários de forma prática.

Surpreenda neste Dia dos Namorados!

Escolher o presente certo para o Dia dos Namorados vai além do valor material, tratando-se mais de demonstrar atenção, carinho e cuidado com os gostos e necessidades da outra pessoa amada.

Por isso, optar por prendas úteis, práticas e que tragam experiências agradáveis garante que a prenda seja valorizada e usada no dia a dia, transformando um gesto simbólico num momento memorável.