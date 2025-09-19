Atualização de software está a exibir anúncios em frigoríficos da Samsung

Os ecrãs inteligentes presentes em frigoríficos de gama alta sempre foram alvo de debate quanto à sua real utilidade. A Samsung parece ter encontrado uma nova e controversa finalidade para estes painéis: a exibição de anúncios.

Uma atualização que ninguém pediu, Samsung

Desde que a Samsung introduziu os seus primeiros frigoríficos com ecrãs integrados, por volta de 2016, que os utilizadores se habituaram a ver neles informações meteorológicas, listas de compras, receitas ou até o interior do próprio eletrodoméstico. Contudo, uma recente atualização de software para os modelos da gama Family Hub nos Estados Unidos adicionou uma funcionalidade inesperada e que está a gerar controvérsia.

A notícia surgiu na plataforma Reddit, onde um utilizador partilhou uma imagem da notificação de atualização. A mensagem era clara:

Para melhorar o nosso serviço e oferecer conteúdo adicional aos utilizadores, serão exibidos anúncios no ecrã de início.

Em resposta a publicações como o Android Authority, a Samsung confirmou a situação, esclarecendo que se trata de um programa-piloto. A empresa afirmou estar "empenhada na inovação e em melhorar o valor" que oferece aos seus clientes.

Como parte desse esforço, está a "conduzir um programa-piloto para oferecer promoções e anúncios selecionados em determinados modelos de frigoríficos Samsung Family Hub no mercado norte-americano".

Segundo o comunicado, a publicidade será mostrada no "ecrã de cobertura", que é o ecrã que surge quando o painel principal está inativo. A empresa garante que os anúncios não interferirão com a utilização normal do dispositivo e que o seu formato poderá variar.

É possível contornar a exibição de anúncios?

A boa notícia para os utilizadores afetados é que parece haver formas de evitar esta publicidade. No mesmo comunicado, a Samsung esclarece que os anúncios não serão exibidos quando o ecrã de cobertura estiver a mostrar o "modo Arte" ou álbuns de fotografias. Desta forma, personalizar o ecrã de inatividade do frigorífico parece ser a solução mais eficaz para contornar esta nova funcionalidade.

Adicionalmente, a empresa referiu que os anúncios individuais podem ser dispensados, o que fará com que não voltem a aparecer durante o período da respetiva campanha publicitária.

Este movimento da Samsung, ainda que em fase de testes, reacende o debate sobre a monetização de dispositivos domésticos inteligentes. Em abril, ao apresentar a sua nova linha de eletrodomésticos Bespoke AI, repletos de ecrãs táteis, a Samsung foi questionada pelo The Verge se a sua iniciativa "ecrãs em todo o lado" se traduziria eventualmente em "anúncios em todo o lado". Na altura, a empresa negou ter tais planos.

Este programa-piloto nos Estados Unidos sugere, no mínimo, uma mudança de estratégia ou, pelo menos, a exploração de novas vias de receita. Por agora, trata-se de um teste limitado a um mercado específico. Resta aguardar para saber se esta funcionalidade será expandida globalmente.

