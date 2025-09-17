Se tem um smartphone Samsung é melhor atualizar já para estar seguro

A Samsung já revelou e apresentou a One UI 8 para a maioria dos seus smartphones e tablets. À parte disso, porém, os smartphones Samsung Galaxy precisam de atenção imediata para se manterem protegidos contra os invasores. Há uma nova falha que os coloca em risco de segurança.

Smartphone Galaxy em risco de segurança

A Samsung lançou uma atualização de segurança que precisa de sre instalada o mais rapidamente possível. Esta corrige uma vulnerabilidade grave que os hackers podem explorar para roubar as informações privadas do utilizador. Isto afeta muitos utilizadores da Samsung, uma vez que a vulnerabilidade existe nos smartphones Galaxy com o Android 13 e versões mais recentes.

Os smartphones Samsung Galaxy com Android 13 ou mais antigos têm um bug, marcados como SVE-2025-1702 (CVE-2025-21043). Esta falha está na sua biblioteca de processamento de imagens (libimagecodec.quram.so), que os hackers podem explorar para executar código arbitrário e obter acesso ao qualquer dispositivo.

Isto permitirá que os criminosos instalem spyware no telefone, e este não poderá ser identificado, a menos que se procure atentamente os sinais de infeção. No entanto, e para alívio dos utilizadores da Samsung, não há evidências que sugiram que os hackers tenham explorado a falha para roubar informações dos utilizadores.

Samsung já tratou do bug com uma atualização

A Samsung classificou a gravidade deste bug como “Crítica”, o que significa que o nível de risco é muito elevado. Portanto, qualquer dispositivo Galaxy continuará nesta zona de risco se não instalar a mais recente atualização de segurança da Samsung. A atualização de segurança mais recente está disponível, por isso deve ser descarregada o mais rapidamente possível.

Atualizar um smartphone Galaxy e instalar a atualização de segurança mais recente é simples. Basta aceder a Definições, descer e tocar em Atualização de software e, em seguida, tocar em Transferir e instalar.

Este bug afeta não só os dispositivos Galaxy, mas também os iPhones. No entanto, ao contrário da Samsung, a Apple corrigiu-o no mês passado com o lançamento da atualização iOS 18.6.2. A Meta descobriu o problema e reportou-o à Samsung e à Apple em agosto, pelo que, desta vez, o iPhone recebeu a proteção antes dos dispositivos Galaxy.