Samsung tem boas notícias e a One UI 8 foi lançada oficialmente
Estamos a atravessar um momento muito interessante. Sabe-se que a Apple já colocou disponível a nova versão do iOS, mas aparentemente não será a única. Também a Samsung tem novidades e revelou oficialmente a sua próxima grande atualização Android. O One UI 8 já está disponível e nas próximas semanas deverá chegar a muitos mais smartphones da marca.
One UI 8 foi lançada oficialmente para smartphones
A Samsung traz boas notícias para os utilizadores dos seus smartphones. A One UI 8 é oficial e já está disponível na sua versão final. Além disso, já está a chegar aos telemóveis da empresa. Esta é uma grande surpresa, pois, apesar de a empresa ter confirmado que chegaria ao longo de setembro, não havia indícios de uma primeira leva de atualizações tão cedo.
A primeira versão oficial e estável da One UI 8 foi lançada agora e começa por atualizar um dos modelos mais recentes. Chegou ao Samsung Galaxy S25, na Coreia do Sul, país de origem da empresa e onde normalmente lança primeiro as atualizações. Algumas horas depois, Samsung confirmou que a One UI 8 também começará a ser lançada para telemóveis na Europa ainda esta semana.
Do que referiu, irá começar esta semana com a série Galaxy S25. A One UI 8 chegará também à série Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE e outros modelos compatíveis ainda este ano. Estas são excelentes notícias, ainda para mais porque esta versão demorou a ser disponibilizada, depois de o Android 16 ter sido lançado pela Google.
Samsung tem boas notícias para o Android
A Samsung começa com era esperado. Esta semana, lançará a One UI 8 para a série Galaxy S25 em grande parte do planeta. Em seguida, distribuirá gradualmente a atualização para o resto do seu catálogo. A boa notícia é que a própria empresa já esclareceu quais os telemóveis compatíveis.
Smartphones Samsung que recebem a One UI 8
- Série Galaxy S25
- Série Galaxy S24
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy S24 FE
- Série Galaxy S23
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy S23 FE
- Série Galaxy S22
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy S21 FE
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17
- Galaxy A07
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Já se sabe que a adoção da One UI 8 será faseada e chegará gradualmente aos smartphones Samsung da lista. Não há um cronograma que especifique quando exatamente, mas a empresa confirmou que será antes do final do ano. Os modelos mais recentes receberão a atualização nas próximas semanas, enquanto o resto dos modelos terão de esperar um pouco mais.
Dito isto, e apesar do comentário da Samsung de que a One UI 8 estará disponível em todos estes telemóveis “antes do final do ano”, a empresa provavelmente não esperará tanto pelos modelos mais recentes. Grande parte do catálogo deverá estar atualizado até novembro, algo que a empresa já o fez no passado recente.