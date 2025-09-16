Samsung tem boas notícias e a One UI 8 foi lançada oficialmente

Estamos a atravessar um momento muito interessante. Sabe-se que a Apple já colocou disponível a nova versão do iOS, mas aparentemente não será a única. Também a Samsung tem novidades e revelou oficialmente a sua próxima grande atualização Android. O One UI 8 já está disponível e nas próximas semanas deverá chegar a muitos mais smartphones da marca.

One UI 8 foi lançada oficialmente para smartphones

A Samsung traz boas notícias para os utilizadores dos seus smartphones. A One UI 8 é oficial e já está disponível na sua versão final. Além disso, já está a chegar aos telemóveis da empresa. Esta é uma grande surpresa, pois, apesar de a empresa ter confirmado que chegaria ao longo de setembro, não havia indícios de uma primeira leva de atualizações tão cedo.

A primeira versão oficial e estável da One UI 8 foi lançada agora e começa por atualizar um dos modelos mais recentes. Chegou ao Samsung Galaxy S25, na Coreia do Sul, país de origem da empresa e onde normalmente lança primeiro as atualizações. Algumas horas depois, Samsung confirmou que a One UI 8 também começará a ser lançada para telemóveis na Europa ainda esta semana.

Do que referiu, irá começar esta semana com a série Galaxy S25. A One UI 8 chegará também à série Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE e outros modelos compatíveis ainda este ano. Estas são excelentes notícias, ainda para mais porque esta versão demorou a ser disponibilizada, depois de o Android 16 ter sido lançado pela Google.

Samsung tem boas notícias para o Android

A Samsung começa com era esperado. Esta semana, lançará a One UI 8 para a série Galaxy S25 em grande parte do planeta. Em seguida, distribuirá gradualmente a atualização para o resto do seu catálogo. A boa notícia é que a própria empresa já esclareceu quais os telemóveis compatíveis.

Smartphones Samsung que recebem a One UI 8 Série Galaxy S25

Série Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

Série Galaxy S23

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

Série Galaxy S22

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Já se sabe que a adoção da One UI 8 será faseada e chegará gradualmente aos smartphones Samsung da lista. Não há um cronograma que especifique quando exatamente, mas a empresa confirmou que será antes do final do ano. Os modelos mais recentes receberão a atualização nas próximas semanas, enquanto o resto dos modelos terão de esperar um pouco mais.

Dito isto, e apesar do comentário da Samsung de que a One UI 8 estará disponível em todos estes telemóveis “antes do final do ano”, a empresa provavelmente não esperará tanto pelos modelos mais recentes. Grande parte do catálogo deverá estar atualizado até novembro, algo que a empresa já o fez no passado recente.