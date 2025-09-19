E Porque Hoje é Sexta
Mais uma sexta-feira, um novo fim de semana à porta e o mundo, esta esfera azulada, continua cheia de coisas estranhas, humor, por um lado, e bizarrice por outro. São tantas que juntamos tudo numa amálgama de humor e serviços em formato de boas imagens e vídeos curiosos. Divirtam-se!
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v921 [24MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Dois amigos encontram depois de muitos anos.
Então meu caro amigo, essa tua vida?
Olha, já casei, já me separei e já fizemos a partilha dos bens.
E as crianças?
O juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu.
Então ficaram com a mãe?
Não, ficaram com nosso advogado.
Um homem foi consultar uma vidente e sentou-se diante da bola de cristal!
- Vejo que é pai de dois filhos - disse ela.
- Isso é o que a senhora julga - respondeu o homem, sou pai de três filhos.
- Isso é o que o senhor pensa...
Mãe, ajuda-me, o meu marido está completamente louco.
- O quê?
- Ele tem cinquenta gatos no nosso apartamento! E o pior é que todas as janelas estão sempre fechadas.
- Então porque é que não abres as janelas?
- Não posso, os meus 100 pombos podiam fugir...
Uma mulher entra num restaurante e o dono olha a mulher de cima a baixo e fica nervoso… aí ela senta-se no balcão e pede uma cerveja, depois um prego no prato e outra cerveja para acompanhar. No final café e um shot de whisky.
O dono vem servir a mulher, mas cada vez cada vez treme mais..
Incomodada, a mulher pergunta…
— Desculpe lá, mas o senhor nunca viu uma mulher nua?
E ele responde:
— Uma mulher nua eu já vi, quero saber da onde você vai tirar o dinheiro para pagar a conta!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
O fracasso e o sucesso lado a lado
Like a boss
Upsss! Temos UEFA Champions League em Alvalade?
Começou com o hino errado mas foi rapidamente corrigido 😅
Temos UEFA Champions League em Alvalade!#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UefaChampionsLeague #SportingCP #KairatAlmaty pic.twitter.com/0iI444Gc9A
— sport tv (@sporttvportugal) September 18, 2025
A Albânia tem uma primeira-ministra gerada por inteligência artificial
🇦🇱🤖 Albania's virtual AI minister "Diella" addressed parliament for the first time.
The AI said she has been "hurt" by opposition lawmakers who called her unconstitutional.
She said machines have never threatened the constitution, but inhumane decisions by people in power… pic.twitter.com/7IyFml9KaL
— kos_data (@kos_data) September 18, 2025
Calma... é só metaverso
Cheating in the metaverse pic.twitter.com/aXEFdGTErU
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 19, 2025
Não tarda estão a conduzir e a fumar!
what were they whispering about? pic.twitter.com/tyTwCxAkPf
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 19, 2025
Incrível... bólide elétrico da BYD (novo Yangwang U9) bateu os 473 km/k
Faz parte sabermos dividir justamente
I showed this to my son he said its Al. pic.twitter.com/VjvamelSfJ
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 18, 2025
Para alguns, o mundo está perdido... em chocolate!
She let her intrusive thoughts win pic.twitter.com/0VA4sp4ghT
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 18, 2025
Correu bem e foi divertido
Smoothest crash ever pic.twitter.com/f9qJQO8VrR
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 18, 2025
O azar passou-lhe a 5 cm.... teve sorte!
O que poderá correr mal? TUDO!
That's actually pretty sad for some reason pic.twitter.com/5beNO3MVXB
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) September 18, 2025
Seleção de voleibol consegue apuramento e foi a loucura no quarto de hotel
O momento 🇵🇹♥️
Vídeo da Federação Portuguesa de Voleibol. https://t.co/4oo2o3UPaH pic.twitter.com/AEpoxZdLKM
— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 17, 2025
O incrível sprint final que deu a Isaac Nader o título de campeão do mundo dos 1500 m
ÉPICO! 🇵🇹 🙌
😱 O incrível sprint final que deu a Isaac Nader o título de campeão do mundo dos 1500 m🥇 pic.twitter.com/1GIYaEtcDI
— Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) September 17, 2025
