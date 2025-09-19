E Porque Hoje é Sexta

Uma mulher entra num restaurante e o dono olha a mulher de cima a baixo e fica nervoso… aí ela senta-se no balcão e pede uma cerveja, depois um prego no prato e outra cerveja para acompanhar. No final café e um shot de whisky.

O dono vem servir a mulher, mas cada vez cada vez treme mais..

Incomodada, a mulher pergunta…

— Desculpe lá, mas o senhor nunca viu uma mulher nua?

E ele responde:

— Uma mulher nua eu já vi, quero saber da onde você vai tirar o dinheiro para pagar a conta!