E Porque Hoje é Sexta

Quatro homens casados foram pescar. O primeiro homem disse:

– Não fazem ideia do que eu tive de fazer para poder vir pescar! Tive que prometer à minha mulher que pintaria a casa inteirinha no próximo fim de semana.

O segundo homem disse:

– Isso não é nada! Eu prometi à minha mulher que iria construir uma piscina no fundo do terreno.

O terceiro homem disse:

– Porra! Foi muito fácil para vocês! Eu tive que prometer que iria remodelar a cozinha toda.

Eles continuaram a pescar, até que perceberam que o quarto homem não tinha falado nada.

Então, curiosos, lá perguntaram o que ele fez para ser possível ir à pescaria.

– O que foi que tu prometeste à tua mulher?

E o quarto homem:

– Eu coloquei o meu relógio para despertar às 5:30h da manhã, quando o relógio tocou, eu dei um toque à minha mulher e perguntei:

“Deixas-me ir à pesca ou vamos brincar um bocadinho os dois?”

E ela só me disse:

“Leva um agasalho.”