E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, numa semana de muita energia por cima das nossas cabeças, trazemos uma mão cheia de humor e boa disposição. Foquem, voltamos logo após um dia inteiro de publicidade!
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v928 [23MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Dois homens encontram-se num bar:
– O meu filho é mais estúpido que o teu!
– Não é nada!
– Então vamos fazer assim, se ele for mais estúpido que o teu dás-me 10 euros, senão dou-tos eu!
– Tudo bem, aceito.
– Ok. Gaspar, anda cá.
– Sim pai?
– Toma 2 euros para ires ali à loja comprar uma TV a cores.
– Está bem.
E o miúdo sai pela porta do bar com os 2 euros na mão… E o outro homem chama o filho e diz.
– Vai lá a casa e vê se eu lá estou.
– Está bem pai.
Por acaso os dois miúdos encontram-se na rua e comentam:
– O meu pai é mais estúpido que o teu!
– Não é!
– Então vê bem: o meu pai deu-me 2 euros para ir comprar uma TV a cores e nem sequer disse a cor que queria!
– Então e o meu: disse-me para ir a casa ver se ele estava lá e nem sequer me deu a chave!
Uma rata preparava-se para comer uma mosca, quando um rato que observava a cena, comenta:
– Rata, não comas a mosca já! Espera que a abelha a coma e depois comes tu a abelha. Ficas mais bem alimentada. A rata concorda.
Passados alguns segundos vem a abelha e come a mosca. Quando se prepara para a comer, o rato volta a intervir:
– Rata, não comas a abelha, ela vai ficar presa na teia da aranha e a aranha vai comê-la. Poderás então comer a aranha e ficarás mais bem alimentada.
Mais uma vez a rata resolve esperar. A abelha levanta voo e cai na teia da aranha, que a come. Quando a nossa rata (salvo seja!) se prepara para comer a aranha, o rato volta à carga:
– Não sejas precipitada! O pássaro há de comer a aranha, e se comeres o pássaro ficarás muito mais bem alimentada!
Entretanto começa a chover intensamente. Chega o pássaro, a rata tropeça e cai dentro de uma poça.
Moral da história: quanto mais duram os preliminares, mais molhada fica a rata.
Uma mulher chega ao pé do marido e pergunta-lhe furiosa:
– Encontrei um papel no bolso das tuas calças com o nome Sila e um número a acompanhar.
– Acalma-te, querida. Sila é o nome do cavalo que apostei a semana passada, e o número é o só o número da aposta.
No dia seguinte quando o marido chega a casa, a mulher dá-lhe uma estalada.
– Porque fizeste isso? - pergunta o marido.
– O teu cavalo telefonou hoje à tarde!
Quatro homens casados foram pescar. O primeiro homem disse:
– Não fazem ideia do que eu tive de fazer para poder vir pescar! Tive que prometer à minha mulher que pintaria a casa inteirinha no próximo fim de semana.
O segundo homem disse:
– Isso não é nada! Eu prometi à minha mulher que iria construir uma piscina no fundo do terreno.
O terceiro homem disse:
– Porra! Foi muito fácil para vocês! Eu tive que prometer que iria remodelar a cozinha toda.
Eles continuaram a pescar, até que perceberam que o quarto homem não tinha falado nada.
Então, curiosos, lá perguntaram o que ele fez para ser possível ir à pescaria.
– O que foi que tu prometeste à tua mulher?
E o quarto homem:
– Eu coloquei o meu relógio para despertar às 5:30h da manhã, quando o relógio tocou, eu dei um toque à minha mulher e perguntei:
“Deixas-me ir à pesca ou vamos brincar um bocadinho os dois?”
E ela só me disse:
“Leva um agasalho.”
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Agora Musk está dedicado aos robôs que dançam
Optimus and Elon showing off their dance moves pic.twitter.com/SAGFvBWoHj
— Zack (@BLKMDL3) November 6, 2025
O talento é apenas para alguns
P-U-T-A-Q-U-E-P-A-R-I-U. pic.twitter.com/RdSGbeuq2h
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 6, 2025
Bombeiros de guerra
every other publisher right now https://t.co/MZcSrpEVxM pic.twitter.com/uYSNVQiGzG
— Sean Murray (@NoMansSky) November 7, 2025
Joana Marques carrega no streamer
Uiii a Carlos Carvalhal cheira a ganza!!!
Já nos fizeste o dia, Carvalhal 😂 #sporttvportugal #EUROPAnasporttv pic.twitter.com/EqhWPzn0x1
— sport tv (@sporttvportugal) November 6, 2025
As manifestações estão a ficar estranhas
Ahahahahahaha
Esta gaja partiu tudo!!!
Aparecer assim numa manif feminista e fazer isto é muito ahahahaha
— pedro ribeiro (@pedro____world) November 6, 2025
Alguns até dói só em ver
Por esta ela não contava... foi bonito!
The fact that he knew his girlfriend enough to know that she would 100% volunteer… I’m crying 🥺 pic.twitter.com/KfRY3okeFr
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 26, 2025
Um trabalho de luxo... não haja dúvida!
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) December 27, 2022
Se no meio daquelas 30 alguma ficar em condições... é uma sorte!
He has a degree in iPhone camera app pic.twitter.com/BUUqXLH7sI
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 19, 2025
Caray... quem trouxe o cão para nadar?
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 30, 2023
Barraco na Miss Universo...
▶️ESCÁNDALO EN MISS UNIVERSO | 👑🔥
✊💜Reinas salieron en defensa de Miss Universe México 2025, Fátima Bosch y abandonaron el salón.
🧐Esto luego de que un ejecutivo del certamen, Nawat Itsaragrisi, la insultara y mandara callar durante una reunión en Bangkok por supuestamente… pic.twitter.com/PVZtNGK9xK
— DELPY 📱🎬 (@delpynews) November 4, 2025
🇹🇭 ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กำลังแตกตื่นวุ่นวายสุดๆ เจ้าผู้แพ้ที่น่าสยดสยองคนนี้กำลังเรียนรู้ว่าการรังแกผู้หญิงมีผลตามมา
🏴 Nawat Itsaragrisil is having a total meltdown. The pathetic little man is learning that bullying women has consequences. pic.twitter.com/wCHvCFVvrY
— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 5, 2025
