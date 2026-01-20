Alerta: há uma página falsa semelhante à autenticação.gov a circular

Está em curso uma nova campanha de phishing particularmente sofisticada, que está a utilizar abusivamente o nome e a imagem da plataforma autenticação.gov para enganar os cidadãos e roubar dados de cartões bancários.

O alerta foi emitido pelo Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ao contrário de campanhas de phishing mais comuns, esta burla recorre a técnicas combinadas de engenharia social, permitindo aos criminosos causar prejuízos financeiros imediatos às vítimas.

Como funciona o esquema?

Os atacantes enviam mensagens de correio eletrónico fraudulentas, de forma massiva e indiscriminada, fazendo-se passar pela plataforma oficial do Estado português. As mensagens incluem o logótipo da autenticação.gov e simulam comunicações legítimas da Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

No conteúdo do email, é indicado que o destinatário tem uma multa de estacionamento em dívida, normalmente no valor de 150 euros, com a ameaça de que o montante aumentará para 420 euros caso o pagamento não seja efetuado de imediato. Para aumentar a pressão, é ainda referido que poderão ser retirados pontos da carta de condução.

As mensagens incluem um botão com a indicação “Pagar online”. Ao clicar, a vítima é redirecionada para uma página falsa, visualmente semelhante ao site oficial da AMA e ao sistema de autenticação da Chave Móvel Digital.

Para contornar os sistemas de segurança bancária, que exigem um segundo fator de autenticação, os burlões pedem ainda que a vítima introduza o código enviado por SMS pelo banco. Ao fazê-lo, a transação fraudulenta é validada e o pagamento é concluído.

A PGR reforça que a AMA não envia emails a solicitar pagamentos nem dados bancários, e que qualquer comunicação deste género deve ser considerada suspeita.