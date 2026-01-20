Será que estamos a chegar à era da limitação de velocidade a 120 km/h nos automóveis?

Temos visto nos últimos anos os fabricantes a limitar voluntariamente a velocidade máxima dos seus automóveis, sobretudo elétricos e modelos urbanos. A medida procura reduzir custos, aumentar a segurança e preservar a autonomia. Sim, o seu carro num futuro próximo poderá não passar dos 120 km/h!

120 km/h: Os elétricos vão impor vontades?

Que os construtores limitem por iniciativa própria a velocidade máxima dos seus modelos não é novo. O que mudou foi a intensidade e o patamar dessas restrições, que são hoje cada vez mais baixas.

Não é descabido imaginar que, um dia, todos os automóveis novos fiquem limitados a 120 km/h.

Nos anos 90, os entusiastas dos desportivos alemães ouviam frequentemente, em programas automóveis, a expressão “limitado voluntariamente a 250 km/h”, um símbolo de prestígio e desempenho. Esse tempo parece distante.

Os automóveis continuam a evoluir, mas circulam cada vez mais devagar. As limitações a 250 km/h ainda existem, contudo, estendem-se agora a modelos comuns e acessíveis.

A posição da Fiat

O tema voltou à atualidade com declarações de Oliver François, diretor da Fiat. Segundo o responsável, alguns modelos poderão vir a ser limitados a menos de 120 km/h. A principal razão é económica.

Os sistemas avançados de assistência à condução exigidos pela Europa, pensados para reduzir riscos a alta velocidade, não fazem sentido em automóveis pequenos, utilizados maioritariamente em meio urbano.

Neste contexto, modelos como o Fiat 500, o Pandina e o Grande Panda poderão ver a sua velocidade máxima reduzida.

François sublinha que estes carros são pequenos, acessíveis e adquiridos sobretudo por jovens para deslocações diárias, onde as velocidades são naturalmente mais baixas. O custo adicional destes sistemas, concebidos para velocidades elevadas, não se justifica neste tipo de utilização.

Custos, simplicidade e os E-car

A redução da velocidade máxima permitirá realmente baixar custos. A resposta poderá passar pela criação de uma nova categoria de automóveis mais simples, designados E-car, focados na mobilidade urbana e na eficiência.

Na prática, a Fiat já aplica estas limitações. O Panda elétrico atinge no máximo 132 km/h. O seu equivalente, o Citroën ë-C3, fica-se pelos 135 km/h. O novo Renault 5 de entrada não vai além dos 130 km/h.

A generalização nos elétricos

Esta limitação voluntária está a generalizar-se nos automóveis elétricos. A Renault Mégane E-Tech circula entre 150 e 160 km/h. O Peugeot e-208 atinge os 150 km/h, enquanto a versão a combustão chega aos 210 km/h.

Mesmo o futuro e-208 GTI, com 280 cavalos, ficará limitado a 180 km/h. Já a Alpine A290 recorre a limitações de natureza técnica.

Da segurança à eficiência

Nos elétricos, a limitação pode ser técnica ou uma escolha consciente para reduzir consumos e preservar a autonomia. No caso da Fiat, o objetivo é sobretudo económico.

Durante anos, a segurança foi o principal argumento. Desde 2020, a Volvo vende todos os seus automóveis com limite de 180 km/h, procurando um equilíbrio entre segurança e satisfação do cliente.

Em 2022, a Renault disponibilizou o serviço safety car para limitar o Clio V a 110 km/h por 59 euros. Já em 2015, a Ford permitia restringir a velocidade através da chave. Mais recentemente, a Tesla passou a permitir a definição da velocidade máxima através da aplicação móvel, útil quando o automóvel é emprestado.

Um novo paradigma

Com estes movimentos, os fabricantes parecem preparar os consumidores para um futuro em que a velocidade máxima de muitos automóveis, em especial elétricos e urbanos, será voluntariamente limitada.

Economia, segurança e eficiência energética passam a ditar regras num novo paradigma da mobilidade automóvel.