Há excelentes notícias para os utilizadores do WhatsApp Web

Há muito que a Meta procura tornar as suas apps do WhatsApp uniformes e com as mesmas capacidades. Para continuar esse movimento, o WhatsApp Web está a ser atualizado com uma funcionalidade de chamadas em grupo. Até 32 pessoas podem fazer chamadas de voz e vídeo diretamente através do browser. Finalmente chega uma funcionalidade há muito pedida por todos.

Chamadas de vídeo no WhatsApp Web em breve

Os utilizadores do WhatsApp vão finalmente ter acesso ao recurso que tanto esperavam. A popular plataforma de mensagens começou a trabalhar no suporte de chamadas de voz e vídeo em grupo para a sua versão baseada no browser, o WhatsApp Web.

Esta novidade, revelada pelo WABetaInfo, permitirá aos utilizadores participar em chamadas de grupo diretamente através do browser. Isto, claro, sem terem de descarregar e instalar qualquer aplicação adicional. Atualmente em desenvolvimento, será muito conveniente, sobretudo para quem utiliza o WhatsApp no ​​trabalho ou em computadores partilhados.

Até 32 pessoas nas chamadas de voz e vídeo

Será possível participar em reuniões ou conversas com amigos através da interface web, mesmo sem permissão para instalar a aplicação para desktop. Com esta iniciativa, a Meta pretende sincronizar a experiência web com as aplicações para dispositivos móveis e desktops do WhatsApp, permitindo que os utilizadores se mantenham ligados independentemente do dispositivo que utilizem.

Analisando os detalhes técnicos da nova atualização, parece que as chamadas de grupo suportarão até 32 participantes, à semelhança das versões para dispositivos móveis. No entanto, a equipa da Meta pode inicialmente limitar este número a 8 ou 16 pessoas para testar o desempenho e a estabilidade, e poderá aumentar a capacidade mais tarde. Este visa evitar interrupções ou falhas durante as chamadas realizadas pelo browser.

Meta prepara mais novidades para esta versão

Além das chamadas de grupo, estão a ser adicionadas duas novas funcionalidades altamente úteis à versão web. A primeira é a possibilidade de os utilizadores criarem links de chamada partilháveis, tal como acontece no Zoom ou no Google Meet.

A segunda é a possibilidade de agendar chamadas para uma data futura no WhatsApp Web. Os utilizadores podem introduzir um título, uma descrição e a hora das chamadas agendadas. Este enviará automaticamente notificações aos membros do grupo antes da reunião, facilitando a organização.