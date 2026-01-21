Está provado que carros elétricos têm menos avarias do que os carros a gasolina ou gasóleo

Os automóveis elétricos estão a inaugurar uma nova era de maior fiabilidade, superando os automóveis com motor de combustão interna em termos de taxas de avaria, especialmente nos primeiros anos de funcionamento. É esta a conclusão do mais recente estudo focado neste tema.

Carros elétricos com menos avarias no geral

A compra de um veículo novo é normalmente acompanhada de alguma incerteza, sobretudo ao considerar a transição para a mobilidade elétrica. Para além das preocupações com a autonomia ou os pontos de carregamento, existe o receio de que uma tecnologia relativamente nova possa estar sujeita a falhas inesperadas e dispendiosas.

Os dados começam a desmantelar esta perceção de fragilidade que ainda persiste na maioria do mercado. O relatório da ADAC, o maior clube automóvel da Europa, oferece uma análise precisa de quais os automóveis que têm realmente maior probabilidade de apresentar problemas. Esta organização analisou milhões de chamadas de assistência em viagem para comparar o desempenho real de diferentes tipos de motores.

A conclusão do estudo é convincente e desfaz muitos preconceitos estabelecidos no setor. Quando se comparam veículos da mesma idade, os modelos movidos a bateria apresentam uma taxa de incidentes drasticamente mais baixa do que os seus equivalentes com motor de combustão interna. Os resultados confirmam que a probabilidade de uma avaria é muito menor se conduzir um carro elétrico.

Mais simples que carros a gasolina ou gasóleo

A estatística fundamental reside na taxa de avarias por mil veículos registados, e é aí que a vitória da mobilidade elétrica revela-se esmagadora. Os dados relativos aos automóveis registados entre 2020 e 2021 mostram que a ADAC regista apenas 3,8 avarias por cada 1.000 veículos elétricos. Em comparação, os modelos com motor de combustão interna do mesmo ano registam 9,4 incidentes.

Isso significa que um carro a diesel ou a gasolina tem mais do dobro da probabilidade de sofrer uma falha técnica grave que o obrigue a chamar um guincho do que um modelo movido a bateria. Esta diferença de fiabilidade não é acidental, mas sim pura física. Uma máquina térmica é um equipamento complexo que opera através de explosões controladas, gerando vibrações, calor extremo e atrito em milhares de peças móveis.

Em contrapartida, o motor elétrico destaca-se pela simplicidade mecânica. Ao eliminar componentes como a correia de distribuição, o turbocompressor, os injetores, o filtro de partículas, a embraiagem e a junta da cabeça, eliminam-se automaticamente as avarias associadas.A ausência de um sistema de transmissão complexo e a dispensa de mudanças de óleo ou de filtros de combustível reduzem drasticamente a manutenção.