PplWare Mobile

Está provado que carros elétricos têm menos avarias do que os carros a gasolina ou gasóleo

· Motores/Energia 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Anung says:
    21 de Janeiro de 2026 às 08:34

    Agora queremos um estudo com média dos preços das reparações.

    Responder
    • M. M. says:
      21 de Janeiro de 2026 às 08:42

      Ahhhh…. Tu queres barulho….

      Responder
    • Antonio says:
      21 de Janeiro de 2026 às 08:44

      Isso não importa. O que importa é vender a “banha da cobra”.

      Responder
    • HB says:
      21 de Janeiro de 2026 às 09:13

      São muitíssimo mais dispendiosas como é óbvio por duas razões. A primeira é aquela associada à “vantagem” que andam sempre a apregoar, ter menos peças. Mas as contas são simples, a vantagem é apenas e só para o produtor e zero para o consumidor. Se eu tenho um carro de 40 mil euros, por exemplo, que apenas tem 20 peças e eu precisar de trocar uma, qual acham que vai ser o preço dessa peça?
      Outro lado o custo da mão de obra é sensivelmente o dobro em relação ao carros a combustão, por haver pouca e ser mais especializada.
      Em suma, uma FARSA

      Responder
  2. Danyyel says:
    21 de Janeiro de 2026 às 08:58

    Creio que também está mais que provado, que quando avaria, a reparação é caríssima.

    Responder
  3. NjsS says:
    21 de Janeiro de 2026 às 09:30

    Diria para procurarem por exemplo fotos do sistema de arrefecimento do tycan. Bom exemplo da simplicidade da coisa, bonito de se ver, chamada esparguete de plástico

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube