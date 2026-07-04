O calor aperta? Atenção ao sistema de refrigeração do seu carro

Com a chegada das temperaturas elevadas, aumenta também o risco de sobreaquecimento dos automóveis. Embora os veículos modernos estejam preparados para enfrentar o calor, um sistema de refrigeração em mau estado pode transformar uma simples viagem numa avaria séria.

Mas afinal, como funciona a refrigeração de um automóvel e o que deve verificar antes de se fazer à estrada?

O motor gera muito calor

Sempre que o motor está em funcionamento, ocorre um processo de combustão que produz uma grande quantidade de energia. Apenas uma parte dessa energia é utilizada para mover o veículo; o restante transforma-se em calor.

Se esse calor não fosse dissipado de forma eficiente, a temperatura do motor subiria rapidamente, podendo provocar danos como a deformação da junta da cabeça do motor, fissuras no bloco ou até a destruição completa do motor.

É precisamente aqui que entra o sistema de refrigeração.

Como funciona o sistema de refrigeração?

O sistema é relativamente simples, mas desempenha um papel fundamental.

O líquido de refrigeração circula pelo interior do motor, absorvendo o calor gerado durante o funcionamento. Em seguida, esse líquido é encaminhado para o radiador, onde é arrefecido pelo fluxo de ar criado durante a condução e, quando necessário, pela ventoinha elétrica.

Depois de arrefecer, o líquido regressa ao motor para repetir continuamente este ciclo.

Entre os principais componentes encontram-se:

Radiador;

Líquido de refrigeração (anticongelante);

Bomba de água;

Termóstato;

Ventoinha elétrica;

Depósito de expansão.

Cada um destes elementos é essencial para manter a temperatura do motor dentro dos valores ideais.

Porque não deve utilizar apenas água?

Apesar de muitas pessoas recorrerem à água em situações de emergência, esta não deve substituir o líquido de refrigeração.

O anticongelante contém aditivos que:

aumentam o ponto de ebulição;

reduzem o ponto de congelação;

protegem contra a corrosão;

lubrificam componentes como a bomba de água;

evitam a formação de depósitos no circuito.

Utilizar apenas água durante períodos prolongados pode acelerar a corrosão do sistema e reduzir significativamente a sua eficiência.

Sinais de que algo não está bem

Existem vários indícios que podem indicar problemas no sistema de refrigeração:

temperatura do motor acima do normal;

aviso de sobreaquecimento no painel de instrumentos;

perda de líquido de refrigeração;

ventoinha a funcionar constantemente;

vapor a sair do compartimento do motor;

cheiro adocicado proveniente do motor, típico de fugas de anticongelante.

Perante qualquer um destes sintomas, o mais prudente é parar o veículo assim que possível e evitar continuar a circular.

Nunca abra o depósito com o motor quente

Um dos erros mais comuns é tentar abrir a tampa do depósito de expansão quando o motor está quente.

O sistema encontra-se sob elevada pressão e o líquido pode atingir temperaturas superiores a 100 °C. Ao abrir a tampa, existe um risco elevado de projeção de líquido fervente, podendo causar queimaduras graves.

Antes de verificar o nível do líquido, espere sempre que o motor arrefeça completamente.

Cuidados simples que evitam grandes despesas

Algumas verificações periódicas podem evitar reparações que facilmente ultrapassam os milhares de euros:

verificar regularmente o nível do líquido de refrigeração;

utilizar sempre o líquido recomendado pelo fabricante;

inspecionar mangueiras e ligações para detetar fugas

confirmar se a ventoinha entra em funcionamento;

substituir o líquido de refrigeração nos intervalos indicados pelo fabricante.

Especialmente durante o verão, quando as temperaturas elevadas colocam o sistema à prova, uma manutenção preventiva pode fazer toda a diferença entre uma viagem tranquila e uma paragem inesperada à beira da estrada.

Um sistema de refrigeração eficiente não só protege o motor como também contribui para um melhor desempenho, menor consumo de combustível e uma maior longevidade do veículo.