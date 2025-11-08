PplWare Mobile

Meta ganha milhares de milhões de dólares com anúncios de burlas

Autor: Rui Neto

  1. Gringo Bandido says:
    8 de Novembro de 2025 às 14:20

    By the people, for the people? não.
    By criminosos for criminosos! USA #1.

  2. M.M. says:
    8 de Novembro de 2025 às 14:21

    E depois quando nós denunciamos esses anúncios fraudulentos, muitos deles com o recurso a IA, eles dizem “esse anúncio não desrespeita os nossos padrões da comunidade”.

    Ridículos!

  3. Manuel da Rocha says:
    8 de Novembro de 2025 às 14:27

    Não é só a Meta. Linkedin, Reddit, Alphabet, Tiktok e a MEO, obtêm milhares de milhões, de euros, com publicidade. Não importa se é, de empresas fictícias, que são montadas por influencers e promovem vendas de 6500000 milhões, em criptomoedas, sendo que 100% é lucro deles. Pagar 5 milhões de euros, por 3000 milhões de anúncios, direccionados a quem visite sites, de bancos, é lucro, da empresa e do burlão.
    E denunciar não funciona… para a Meta apagar 8000000 contas, falsas, de uma empresa, portuguesa, que operou durante as legislativas e autárquicas, foi preciso que um grupo de advogados, apresentasse queixas, em 3 tribunais americanos. Até esse momento, apesar de provas que usavam fotos roubadas, identidades falsas, vídeos falsos, para apoiar um partido, português, foi descoberto que, uma empresa, sediada em Cascais, numa garagem, pagou 2630000 euros, por espaço publicitário, político, no FB e Instagram, e por poderem usar, a API, para os perfis falsos. Só no final de Outubro, depois de notificados, bloquearam perfis, provavelmente, bloqueando acesso, da tal empresa. Curioso que, a empresa foi dissolvida, no dia 30 de Outubro de 2025, com 2943000 euros, de prejuízos, suportados pelo único sócio, um jovem de 21 anos, que circula, num Tesla Y, como condutor Uber/Bolt, pelas ruas de Lisboa.
    As autoridades sabem… as empresas sabem… lucros é que valem.

  4. VAOpoK says:
    8 de Novembro de 2025 às 14:34

    São todas assim. Os utilizadores é que têm de reportar.
    Estas empresas deviam levar multas altíssimas por andarem de mãos dadas com os criminosos!

  5. PN says:
    8 de Novembro de 2025 às 14:36

    Se isto fosse novidade para alguém…

  6. Xtremis says:
    8 de Novembro de 2025 às 14:49

    Porque é que a meta iria acabar com uma excelente fonte de receita?

