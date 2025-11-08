Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Hoje, trazemos mais uma sugestão para mergulhar no complexo, mas interessante mundo da criptomoeda.

The Great Reset and the Rise of Bitcoin | 7,5/10 ⭐

Disponível no YouTube, o documentário explora o estado da economia e o impacto que um novo sistema monetário como o Bitcoin pode ter no mundo.

De forma dinâmica, analisa detalhadamente as ações dos bancos centrais e o estado dos efeitos dessas ações, examinando números e indicadores impactados por elas, desde taxas de juros e flexibilização quantitativa (impressão de dinheiro) até gastos com o bem-estar social.

Em detalhe, o documentário explica como o Bitcoin funciona, como funciona a mineração e as opções de escalabilidade existentes, como a Lightning Network, que desbloqueiam o potencial de crescimento e adoção global do Bitcoin como moeda.

Conforme partilhou na Bitcoin Magazine, o criador Pierre Corbin procurou reunir todos os detalhes importantes sobre o contexto económico, para que os espetadores pudessem compreender a situação atual e tomar decisões informadas sobre o futuro do mundo financeiro em que desejam viver.