O SSH (Secure Shell) também conhecido como Secure Socket Shell é um protocolo/aplicação que permite de forma segura aceder remotamente a uma máquina Linux. Saiba como ter um servidor SSH, com o OpenSSH, no Kali Linux.

Instalação do OpenSSH no Kali Linux

Neste pequeno artigo pretende-se ensinar a montar um servidor SSH no Kali Linux, usando como cliente os famosos programas putty ou SSH Secure Shell. Vão ver como é realmente simples:

1) Instalação do openssh-server

sudo apt update sudo apt install openssh-server -y sudo apt update sudo apt install openssh-server -y

2) Verificar o estado do serviço SSH

sudo systemctl status ssh sudo systemctl status ssh

Se aparecer algo como “inactive (dead)”, ative o serviço:

sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh

3) Reinicia o serviço SSH

sudo systemctl restart ssh sudo systemctl restart ssh

3) Testar o acesso SSH localmente

ssh localhost ssh localhost

Aceder ao Linux via Windows

Para quem pretender aceder à shell do Linux através do Windows, existem muitas aplicações para o efeito. As mais conhecidas são o Putty e o SSH Secure Shell. O utilizador só terá de indicar qual o endereço IP do servidor e definir como porto o 22.

PUTTY

SSH Secure Shell

Estes são os passos básicos para configurar o OpenSSH no Kali Linux. Para uma melhor e mais segura configuração, devem ver este artigo.