Montar um servidor SSH no Kali Linux
O SSH (Secure Shell) também conhecido como Secure Socket Shell é um protocolo/aplicação que permite de forma segura aceder remotamente a uma máquina Linux. Saiba como ter um servidor SSH, com o OpenSSH, no Kali Linux.
Instalação do OpenSSH no Kali Linux
Neste pequeno artigo pretende-se ensinar a montar um servidor SSH no Kali Linux, usando como cliente os famosos programas putty ou SSH Secure Shell. Vão ver como é realmente simples:
1) Instalação do openssh-server
sudo apt update sudo apt install openssh-server -y
2) Verificar o estado do serviço SSH
sudo systemctl status ssh
Se aparecer algo como “inactive (dead)”, ative o serviço:
sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh
3) Reinicia o serviço SSH
sudo systemctl restart ssh
3) Testar o acesso SSH localmente
ssh localhost
Aceder ao Linux via Windows
Para quem pretender aceder à shell do Linux através do Windows, existem muitas aplicações para o efeito. As mais conhecidas são o Putty e o SSH Secure Shell. O utilizador só terá de indicar qual o endereço IP do servidor e definir como porto o 22.
PUTTY
SSH Secure Shell
Estes são os passos básicos para configurar o OpenSSH no Kali Linux. Para uma melhor e mais segura configuração, devem ver este artigo.