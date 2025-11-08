Radares de Velocidade: vão estar aqui “escondidos” na próxima semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou o calendário mensal da campanha “Quem o avisa…”, que indica os locais onde serão realizados controlos de velocidade durante o mês de novembro de 2025 em todo o país.

O principal objetivo desta iniciativa com os radares de velocidade é promover a segurança rodoviária, prevenir o excesso de velocidade e reduzir a sinistralidade nas estradas portuguesas. A PSP reforça que a divulgação prévia dos radares visa alertar os condutores e incentivar comportamentos mais responsáveis ao volante, não apenas punir infrações.

Durante o mês, os radares estarão distribuídos por todas as capitais de distrito e várias localidades, abrangendo zonas urbanas, estradas nacionais e vias rápidas de maior tráfego.

Abaixo, apresentamos a lista completa de radares da PSP para novembro de 2025, organizada por distrito.

Aveiro

13 nov: Espinho – Variante R.19 (Anta) (09h00-12h00)

Beja

14 nov: Beja – Rua Manuel Joaquim Delgado (09h00-12h00)

19 nov: Beja – Rua Francisco Miguel Duarte (09h00-12h00)

26 nov: Beja – Rua Manuel Joaquim Delgado (09h00-12h00)

Bragança

11 nov: Mirandela – EN 15 (08h00-13h00)

13 nov: Bragança – EN 15, Quinta de São Lourenço (08h00-13h00)

25 nov: Bragança – Cintura Interna, Quinta do Campelo (08h00-13h00)

27 nov: Mirandela – EN 213 (08h00-13h00)

Braga

11 nov: Guimarães – Circular Urbana (nó S. Torcato) (15h00-17h00)

12 nov: Vila Nova de Famalicão – EN 14, Av. Santiago de Gavião (09h00-11h00)

13 nov: Vila Nova de Famalicão – EN 14, Av. Santiago de Gavião (15h00-17h00)

14 nov: Guimarães – Circular Urbana (nó Universidade) (09h00-11h00)

17 nov: Barcelos – Circular (21h00-23h00)

18 nov: Braga – Av. António Macedo (15h00-18h00)

Castelo Branco

12 nov: Castelo Branco – Av. Dia de Portugal (17h00-19h00)

18 nov: Castelo Branco – Av. da Europa (10h00-12h00)

24 nov: Covilhã – Alameda Pêro da Covilhã (junto Hotel D. Maria) (08h00-12h00)

Coimbra

10 nov: EN 341 sentido S/N (09h30)

12 nov: IC3 – Banhos Secos (09h30)

19 nov: IC2 N/S Km 194 (09h30)

28 nov: Av. da Lousã (09h30)

13 nov: Figueira da Foz – Av. Dr. Mário Soares (09h00-12h00)

26 nov: Figueira da Foz – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro (09h00-12h00)

Faro

12 nov: Olhão – Av. Heróis de 1808 (09h30-12h00)

18 nov: Portimão – Av. S. Lourenço da Barrosa (V6) (16h00-20h00)

25 nov: Monchique – Estrada de Monchique (09h00-12h00)

25 nov: Vila Real de Santo António – Av. de Castro Marim (14h00-16h00)

Guarda

12 nov: Gouveia – Av. Serra da Estrela (09h00-13h00)

22, 23 e 24 nov: Guarda – Via da Cintura Externa (09h00-13h00)

Leiria

12 nov: Peniche – Av. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa (14h00-17h00)

13 nov: Caldas da Rainha – Rua Dr. Artur Figueiroa Rego (14h00-17h00)

18 nov: Leiria – Rua Albergaria dos Doze (09h00-12h00)

25 nov: Marinha Grande – EN 356-1 Alcogulhe (14h00-17h00)

26 nov: Marinha Grande – Estrada da Nazaré Km 15.2 (14h00-17h00)

Lisboa

11 nov: Alhandra – EN 10 Km 123.7 (13h30-16h30)

12 nov: Frielas – Rua 1.º de Maio (08h30-12h30)

12 nov: Santo António dos Cavaleiros – Rua António Sérgio (14h00-18h00)

18 nov: Cascais – Av. Marginal Km 18.2 (Hotel Miragem) (09h00-17h00)

21 nov: Amadora – Estrada dos Salgados (09h00-12h00)

21 nov: Lisboa – EN 117 (Amadora → Restelo) (14h00-16h00)

24 nov: Almada – A2 (Ponte 25 de Abril) (08h00-11h00)

25 nov: Algueirão-Sintra – EN 250.1 (08h30-11h30)

25 nov: Queluz – Av. Eng. Duarte Pacheco (13h30-16h00)

26 nov: Lisboa – Av. da Índia (14h00-17h00)

Madeira

10 nov: Santana – VE 5, Sítio dos Moinhos – Faial (09h00-12h00)

10 nov: Porto da Cruz – VE 1 Km 5.0 (14h00-18h00)

11 nov: Funchal – Rua Levada dos Ilhéus (10h00-12h00)

13 nov: Quinta Grande – VR-1 Km 6.0 (08h00-12h00)

18 nov: Caniço – VR1 Km 25.5 (15h30-17h30)

19 nov: Funchal – Rua 5 de Outubro (18h30-20h30)

25 nov: Câmara de Lobos – VR-1 Km 9.4 (18h00-22h00)

Portalegre

12 nov: Elvas – Av. Dia de Portugal (09h00-11h00)

14 nov: Portalegre – Av. Extremadura Espanhola (08h30-10h30)

17 nov: Portalegre – Av. Badajoz (18h00-20h00)

24 nov: Elvas – EN 373 (09h00-11h00)

Porto

10 nov: Porto – Av. Fernão de Magalhães 1060 (08h00-16h00)

11 nov: Vila Nova de Gaia – Av. D. João II 1665 (08h00-15h00)

12 nov: Matosinhos – Estrada da Circunvalação 15030 (08h00-15h00)

14 nov: Gondomar – Rua Luís de Camões 1211 (Valbom) (08h00-15h00)

18 nov: Póvoa de Varzim – R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar) (13h00-20h00)

20 nov: Santo Tirso – EM 556 c/ R. Gabriel Cardoso Miranda (13h00-20h00)

21 nov: Gaia – Rua Fontão 212 (Canidelo) (13h00-20h00)

24 nov: Matosinhos – Av. Calouste Gulbenkian (08h00-16h00)

26 nov: Maia – Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos 885 (08h00-15h00)

27 nov: Porto – Av. Marechal Gomes da Costa 1300 (08h00-15h00)

Santarém

11 nov: Torres Novas – EN Barreira Alva (08h30-12h30)

12 nov: Entroncamento – Rua Eng. Ferreira Mesquita (09h00-13h00)

27 nov: Ourém – Rua Dr. Armando Reis Vieira (08h00-12h00)

Setúbal

12 nov: Corroios – Av. Arsenal do Alfeite (09h00)

12 nov: Barreiro – Av. Escola dos Fuzileiros Navais (15h00)

17 nov: Montijo – Circular Externa (09h30)

18 nov: Setúbal – EN 10 Km 42.3 (08h30)

26 nov: Corroios – Av. MAR (09h30)

Viana do Castelo

21 nov: Viana do Castelo – Rua da Linha (10h00-13h00)

24 nov: Ponte de Lima – centro (10h00-13h00)

25 nov: Viana do Castelo – Av. do Meio (20h30-23h30)

29 nov: Viana do Castelo – Av. Paulo VI (20h30-23h30)

Viseu