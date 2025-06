Em Portugal, os trabalhadores têm o seu regime de férias e faltas regulado. Mas pode haver mudanças em breve e os trabalhadores podem vir ter a possibilidade de comprar dias de férias e até trabalhar menos.

Atualmente os trabalhadores têm 22 dias férias

O Governo pretende uma atualização da legislação laboral, permitindo que os funcionários comprem dias de férias e haja também a redução do horário de trabalho semanal. Tal informação pode ler-se no documento, onde o Governo propõe "maior flexibilidade no gozo de férias por iniciativa do trabalhador, com a possibilidade de aquisição de dias de férias, com um limite a definir contratualmente entre as partes".

O Governo refere ainda que, "para uma economia aberta como a economia portuguesa, é crucial que a legislação laboral permita às empresas responder celeremente a alterações do mercado e do seu modelo de negócio".

A "legislação laboral deve procurar responder aos desafios que se colocam aos trabalhadores e suas famílias, promovendo relações laborais estáveis e uma melhor conciliação da vida pessoal, familiar e profissional", pode ler-se no documento.

De acordo com a lei em vigor, a generalidade dos trabalhadores tem atualmente direito a 22 dias de férias.