Novo Dacia Duster 4×4 junta híbrido e GPL e oferece autonomia de 1.500 km

A Dacia está a renovar os modelos Duster e Bigster com a introdução da nova motorização hybrid-G 150 4x4, uma solução/revolução que combina tecnologia híbrida, sistema GPL e tração integral, uma estreia absoluta a nível mundial.

O Pplware esteve em França, a convite da Dacia, para conhecer de perto as mais recentes novidades da marca. O grande destaque vai para a nova motorização híbrida 4x4 a GPL, que estreia nos modelos Duster e Bigster.

Mas há mais: a Dacia aproveitou a ocasião para apresentar a integração de novos equipamentos em vários modelos da gama, bem como outras atualizações pensadas para reforçar a competitividade, o conforto e a tecnologia dos seus automóveis.

Motorização híbrida 4x4 a GPL

Esta nova motorização híbrida 4x4 a GPL foi pensada para oferecer eficiência, versatilidade e baixos custos de utilização. O sistema de propulsão junta um motor a gasolina de 1,2 litros, montado no eixo dianteiro, com 103 kW (140 cv), a um motor elétrico traseiro de 23 kW (31 cv).

No conjunto, a potência máxima é de 113 kW (154 cv), com 230 Nm de binário no motor térmico e 87 Nm no motor elétrico.

O motor de combustão está associado a uma caixa automática de dupla embraiagem e seis velocidades, que pode ser controlada através de patilhas no volante. Já o motor elétrico traseiro recorre a uma caixa de duas velocidades, uma solução inovadora num sistema elétrico de 48 V.

Duster e o Bigster hybrid-G 150 4x4 podem circular até 60% do tempo em modo elétrico

Em ciclo urbano, o Duster e o Bigster hybrid-G 150 4x4 podem circular até 60% do tempo em modo elétrico.

Único no mercado, este híbrido 4x4 flex-fuel tira partido do preço historicamente baixo do GPL. A título de exemplo, a 31 de janeiro de 2026, o preço médio do GPL Auto em Portugal situava-se nos 0,846 €/litro, permitindo reduzir os custos de utilização em cerca de 30% e as emissões de CO₂ em 20 g/km, quando comparado com a atual motorização ICE 4x4 (híbrido suave 130 4x4).

Autonomia de 1.500 km (ciclo WLTP) sem necessidade de reabastecimento

Graças aos dois depósitos de combustível de 50 litros, um para gasolina e outro para GPL, o Dacia Duster consegue oferecer uma autonomia de até 1.500 km (ciclo WLTP) sem necessidade de reabastecimento.

O sistema híbrido de 48 V apresenta consumos médios bastante contidos. No Duster, os valores situam-se nos 7,2 l/100 km em GPL e 5,9 l/100 km a gasolina, enquanto no Bigster o consumo desce ligeiramente para 7,1 l/100 km em GPL e mantém-se nos 5,9 l/100 km a gasolina.

Ao nível das emissões de CO₂, o Duster regista 117 g/km em GPL e 134 g/km a gasolina, enquanto o Bigster apresenta valores de 115 g/km em GPL e 133 g/km a gasolina.

A tração integral (tração às quatro rodas) com motor elétrico no eixo traseiro oferece várias vantagens claras:

duas relações de transmissão para otimizar as condições de condução no modo 4x4 de 0 a 140 km/h.

o eixo traseiro pode ser desligado para reduzir as perdas por atrito, eliminar as perdas elétricas e, consequentemente, diminuir o consumo de combustível e as emissões de CO2

binário disponível instantaneamente, assim que é detetada uma perda de aderência num dos dois eixos

maior capacidade de condução dentro e fora de estrada

O Duster e o Bigster oferecem seis modos de condução para todas as situações:

Auto , o automóvel gere. automaticamente a mudança entre os modos 4x2 e 4x4;Eco, para obter a máxima economia, muda para o modo 4x4, em superfícies com baixa aderência;

, o automóvel gere. automaticamente a mudança entre os modos 4x2 e 4x4;Eco, para obter a máxima economia, muda para o modo 4x4, em superfícies com baixa aderência; Snow , para uma condução mais segura no modo 4x4, em estradas muito escorregadias;

, para uma condução mais segura no modo 4x4, em estradas muito escorregadias; Mud / Sand modo 4x4 otimizado para a condução, em superfícies irregulares;

modo 4x4 otimizado para a condução, em superfícies irregulares; Lock para condução fora de estrada, em terrenos acidentados, a baixas velocidades;

para condução fora de estrada, em terrenos acidentados, a baixas velocidades; Hill Descent Control controla a direção e estabiliza a velocidade, em descidas, entre 3 e 30 km/h.

O Pplware teve a oportunidade de testar ambos os modelos num percurso irregular, em terra batida e com diferentes níveis de dificuldade. Tanto o Duster como o Bigster mostraram-se à altura do desafio, proporcionando uma excelente experiência de condução fora de estrada. Mesmo em situações mais exigentes, como quando ficaram “presos” na lama, os vários modos de condução disponíveis permitiram que os veículos recuperassem tração e avançassem rapidamente, sem necessidade de qualquer tipo de auxílio adicional.

O Pplware agradece à Dacia o convite para testar os novos modelos e congratula a marca pelo desenvolvimento da motorização hybrid-G 150 4x4.